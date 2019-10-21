Руководство НАТО едет в Украину знакомиться с командой Зеленского

Руководители Североатлантического Альянса 30-31 октября совершат визит в Украину. Директор офиса связи НАТО Александер Винников рассказал, что целью этой поездки является углубление диалога с новой украинской властью.

В частности, Украину посетит Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Североатлантический совет Альянса, сообщает "УНИАН" со ссылкой на заявление Винникова.

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Во время визита руководство НАТО посетит Киев и Одессу. На юге нашей страны, в частности, запланированы совместные мероприятия с Военно-морскими силами Украины и Одесской морской академией.

Также в порт Одессы войдет группа кораблей НАТО, что должно стать сигналом поддержки для территориальной целостности Украины и ее навигационных прав в своих территориальных водах.

Главной целью визита является отправка твердого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины, с особым вниманием на Черном море, а также в поддержке процесса реформ,

– пояснил Александр Винников.

Впрочем, по его словам, главным и ключевым элементом визита станет развитие связей и взаимодействия с новой украинской властью. В этом контексте, в частности, состоится сессия Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского.

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Также Североатлантический совет НАТО в Украине проведет встречи с представителями гражданского общества по ряду вопросов. В частности, о ситуации с крымскими татарами в Крыму, гендерного равенства в секторе обороны и безопасности.

Что о визите руководства НАТО говорили в Украине?Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ранее уже анонсировал указанный визит. Он рассказывал, что руководство Альянса намерено встретиться с Владимиром Зеленским, Дмитрием Разумковым и Алексеем Гончаруком.



Однако, по словам Кулебы, визит в Одессу – это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и знак большого внимания, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море.