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      Руководство НАТО едет в Украину знакомиться с командой Зеленского

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      Винников: руководство НАТО едет в Украину усиливать взаимодействие с новой властью
      Винников: руководство НАТО едет в Украину усиливать взаимодействие с новой властью / Фото с Фейсбука

      Руководители Североатлантического Альянса 30-31 октября совершат визит в Украину. Директор офиса связи НАТО Александер Винников рассказал, что целью этой поездки является углубление диалога с новой украинской властью.

      В частности, Украину посетит Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Североатлантический совет Альянса, сообщает "УНИАН" со ссылкой на заявление Винникова.

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      Во время визита руководство НАТО посетит Киев и Одессу. На юге нашей страны, в частности, запланированы совместные мероприятия с Военно-морскими силами Украины и Одесской морской академией.

      Также в порт Одессы войдет группа кораблей НАТО, что должно стать сигналом поддержки для территориальной целостности Украины и ее навигационных прав в своих территориальных водах.

      Главной целью визита является отправка твердого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины, с особым вниманием на Черном море, а также в поддержке процесса реформ,
      – пояснил Александр Винников.

      Впрочем, по его словам, главным и ключевым элементом визита станет развитие связей и взаимодействия с новой украинской властью. В этом контексте, в частности, состоится сессия Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского.

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      Также Североатлантический совет НАТО в Украине проведет встречи с представителями гражданского общества по ряду вопросов. В частности, о ситуации с крымскими татарами в Крыму, гендерного равенства в секторе обороны и безопасности.

      Что о визите руководства НАТО говорили в Украине?Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ранее уже анонсировал указанный визит. Он рассказывал, что руководство Альянса намерено встретиться с Владимиром Зеленским, Дмитрием Разумковым и Алексеем Гончаруком.

      Однако, по словам Кулебы, визит в Одессу – это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и знак большого внимания, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Вооруженные силы Украины Генсек НАТО Владимир Зеленский Новости Одессы Новости Киева
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