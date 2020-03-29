Руководство Рады 29 марта проведет совещание с главами фракций и групп
Вечером 29 марта, вероятно, состоится совещание руководства парламента с главами парламентских фракций и групп. Его проведут накануне внеочередного заседания Верховной Рады, запланированного на 30 марта.
О том, что нардепы соберутся на совещание, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря председателя Рады Дмитрия Разумкова Ольгу Туний.
Узнайте больше Законопроект об обеспечении лечения коронавируса: что он предусматривает
По текущей информации по состоянию на сегодня (29 марта – 24 канал), в 18:00 должно состояться совещание руководства парламента с председателями фракций и групп, в рабочем режиме,
– отметила Туний.
К слову, 27 марта состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовали Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. После заседания президент сообщил, что внеочередное заседание парламента планируется провести 30 марта.
Какие вопросы Рада рассмотрит на внеочередном заседании:
- процессинг карточек для "Укрпочты";
- возможности врачам применять экспериментальные методики во время лечения коронавируса;
- ответственность за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием;
- законопроекты о рынке земли и невозврата банков бывшим владельцам;
- кадровые вопросы;
- возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий;
- возможность проведения отдаленных заседаний парламента.
Читайте также
-
Затянуть пояса: топ-чиновникам хотят сократить зарплаты вдвое из-за коронавирусасегодня , 14:21
-
Все дороги в село на Черниговщине, где обнаружили коронавирус, перекрылисегодня , 13:31
-
Выпуск новостей за 9:00: Увеличение больных на Тернопольщине. Поезд с украинцами из Россиисегодня , 09:54
-
Голос пропаганды из Германии, или Бундестаг против антироссийских санкцийсегодня , 12:15
-
В Одессе подрались из-за портрета Сталина на автомобиле: фотосегодня , 13:40
-
Правительство закончило работу над изменениями в госбюджет: что известносегодня , 11:40