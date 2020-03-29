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      Руководство Рады 29 марта проведет совещание с главами фракций и групп

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      Совещание руководства Рады с главами фракций и групп проведут 29 марта / pravda.com.ua

      Вечером 29 марта, вероятно, состоится совещание руководства парламента с главами парламентских фракций и групп. Его проведут накануне внеочередного заседания Верховной Рады, запланированного на 30 марта.

      О том, что нардепы соберутся на совещание, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря председателя Рады Дмитрия Разумкова Ольгу Туний.

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      По текущей информации по состоянию на сегодня (29 марта – 24 канал), в 18:00 должно состояться совещание руководства парламента с председателями фракций и групп, в рабочем режиме,
      – отметила Туний.

      К слову, 27 марта состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовали Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. После заседания президент сообщил, что внеочередное заседание парламента планируется провести 30 марта.

      Какие вопросы Рада рассмотрит на внеочередном заседании:

      • процессинг карточек для "Укрпочты";
      • возможности врачам применять экспериментальные методики во время лечения коронавируса;
      • ответственность за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием;
      • законопроекты о рынке земли и невозврата банков бывшим владельцам;
      • кадровые вопросы;
      • возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий;
      • возможность проведения отдаленных заседаний парламента.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Дмитрий Разумков Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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