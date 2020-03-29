Руководство Рады 29 марта проведет совещание с главами фракций и групп

Вечером 29 марта, вероятно, состоится совещание руководства парламента с главами парламентских фракций и групп. Его проведут накануне внеочередного заседания Верховной Рады, запланированного на 30 марта.

О том, что нардепы соберутся на совещание, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря председателя Рады Дмитрия Разумкова Ольгу Туний.

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По текущей информации по состоянию на сегодня (29 марта – 24 канал), в 18:00 должно состояться совещание руководства парламента с председателями фракций и групп, в рабочем режиме,

– отметила Туний.

К слову, 27 марта состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовали Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. После заседания президент сообщил, что внеочередное заседание парламента планируется провести 30 марта.

Какие вопросы Рада рассмотрит на внеочередном заседании:

процессинг карточек для "Укрпочты";

возможности врачам применять экспериментальные методики во время лечения коронавируса;

ответственность за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием;

законопроекты о рынке земли и невозврата банков бывшим владельцам;

кадровые вопросы;

возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий;

возможность проведения отдаленных заседаний парламента.



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