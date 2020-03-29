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      Керівництво Ради 29 березня проведе нараду з головами фракцій та груп

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      Нараду керівництва Ради з головами фракцій та груп проведуть 29 березня / pravda.com.ua

      Увечері 29 березня, ймовірно, відбудеться нарада керівництва парламенту з головами фракцій та груп. Її проведуть напередодні позачергового засідання Верхної Ради, запланованого на 30 березня.

      Про те, що нардепи зберуться на нараду, повідомляє УНН з посиланням на прессекретарку голови Ради Дмитра Разумкова Ольгу Туній.

      Дізнайтесь більше Законопроєкт щодо забезпечення лікування коронавірусу: що він передбачає

      За поточною інформацією станом, сьогодні (29 березня – 24 канал) о 18:00 має відбутися нарада керівництва парламенту з головами фракцій та груп, у робочому режимі,
      – зазначила Туній.

      До слова, 27 березня відбулось засідання фракції "Слуга народу". На ньому були присутні Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Після засідання президент повідомив, що позачергове засідання парламенту планують провести 30 березня.

      Які питання Рада розгляне на позачерговому засіданні:

      • процесинг карток для "Укрпошти";
      • можливості лікарям застосовувати експериментальні методики під час лікування коронавірусу;
      • відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами та продовольством;
      • законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам;
      • кадрові питання;
      • можливість проведення засідань комітетів Ради у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій;
      • можливість проведення віддалених засідань парламенту.

      НС в Україні
      Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Дмитро Разумков Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Верховна Рада Новини України Новини політики
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