Керівництво Ради 29 березня проведе нараду з головами фракцій та груп

Увечері 29 березня, ймовірно, відбудеться нарада керівництва парламенту з головами фракцій та груп. Її проведуть напередодні позачергового засідання Верхної Ради, запланованого на 30 березня.

Про те, що нардепи зберуться на нараду, повідомляє УНН з посиланням на прессекретарку голови Ради Дмитра Разумкова Ольгу Туній.

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За поточною інформацією станом, сьогодні (29 березня – 24 канал) о 18:00 має відбутися нарада керівництва парламенту з головами фракцій та груп, у робочому режимі,

– зазначила Туній.

До слова, 27 березня відбулось засідання фракції "Слуга народу". На ньому були присутні Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Після засідання президент повідомив, що позачергове засідання парламенту планують провести 30 березня.

Які питання Рада розгляне на позачерговому засіданні:

процесинг карток для "Укрпошти";

можливості лікарям застосовувати експериментальні методики під час лікування коронавірусу;

відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами та продовольством;

законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам;

кадрові питання;

можливість проведення засідань комітетів Ради у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій;

можливість проведення віддалених засідань парламенту.



Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу