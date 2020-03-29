Керівництво Ради 29 березня проведе нараду з головами фракцій та груп
Увечері 29 березня, ймовірно, відбудеться нарада керівництва парламенту з головами фракцій та груп. Її проведуть напередодні позачергового засідання Верхної Ради, запланованого на 30 березня.
Про те, що нардепи зберуться на нараду, повідомляє УНН з посиланням на прессекретарку голови Ради Дмитра Разумкова Ольгу Туній.
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За поточною інформацією станом, сьогодні (29 березня – 24 канал) о 18:00 має відбутися нарада керівництва парламенту з головами фракцій та груп, у робочому режимі,
– зазначила Туній.
До слова, 27 березня відбулось засідання фракції "Слуга народу". На ньому були присутні Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Після засідання президент повідомив, що позачергове засідання парламенту планують провести 30 березня.
Які питання Рада розгляне на позачерговому засіданні:
- процесинг карток для "Укрпошти";
- можливості лікарям застосовувати експериментальні методики під час лікування коронавірусу;
- відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами та продовольством;
- законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам;
- кадрові питання;
- можливість проведення засідань комітетів Ради у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій;
- можливість проведення віддалених засідань парламенту.
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