Рукож*пый Черноморский флот россиян снова опозорился

Битва на Черном море войдет в историю как битва, в которой государство без флота, победило государство с самым большим в море флотом.

И да, это будет очередная страница позора в многострадальной истории рукожопого Черноморского флота.

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Освобождение Змеиного

Что-то мне подсказывает, что униженные и оплеванные даже собственными гражданами путинские генералы захотят взять реванш на Змеином и полезут его отбивать.

Грамотная оборона острова Змеиный может привести к ликвидации еще нескольких боевых кораблей ЧФ и дальнейшему снижению боеспособности этого флота.

За последнее время московиты потеряли кучу радиолокационного оборудования на Змеином и вышках Бойко, они ослеплены, деморализованы и уязвимы с берега противокорабельным оружием Украины.

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У россиян нет резервов

Резервов для пополнения флота у них нет. Сменить тактику и навязать свою игру не могут.

Мне не хватает флотской экспертизы, поэтому подскажите, кто разбирается лучше, но сейчас все выглядит так, что через некоторое время Украина сама сможет контролировать Черное море и поставки зерна.

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