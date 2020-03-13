Румыния и Словакия ввели ограничения на границе из-за коронавируса

Румыния условно разделила территорию стран ЕС на зоны риска. Словакия с 13 марта будет пропускать только тех граждан, которые имеют вид на жительство.

В Румынии людей во время въезда в страну из зоны риска будут направлять представителям Министерства здравоохранения страны для проверки в карантине в течение 7 дней, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Важно Зеленский созвал СНБО, где решат, закрывать границы

Если человек откажется от процедуры, то Румыния не будет пропускать этих лиц на территорию, а возвращать обратно. Заметим, что Украина не входит в зону риска в списке Румынии.

Словакия ограничила пропуск на свою территорию. С 13 марта в Словакию будут пропускать только граждан страны и лиц, имеющих вид на жительство. Кроме того, Словакия приостановила пассажирское и автобусное сообщение с Украиной.

Украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

С 25 февраля 2020 года украинские пограничники проверили уже свыше 1,76 миллиона граждан. В результате выявлено 40 человек с повышенной температурой, 18 из них изолировали для проведения медико-санитарных мероприятий.

В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда:

Италия;

Польша;

Словакия;

Чехия;

Израиль;

Австрия;

Словения;

Испания;

США;

Казахстан;

Киргизстан;

Молдавия;

Катар;

Ангола;

Саудовская Аравия;

Монголия;

Сербия;

Таджикистан;

Россия.

Что происходит с украинскими границами?

Премьер-министр Денис Шмигаль после объявления карантина в Украине заявил, что с 12 марта правительство закрывает 219 пунктов пропуска граждан и автотранспорта. В то же время 49 будут работать. Также правительство приняло решение остановить авиасообщение с Италией.



Впоследствии 24 каналу стало известно, что Украина закроет 70% контрольно-пропускных пунктов на границе с государствами-соседями.



Владимир Зеленский уже созвал СНБО по этому вопросу.