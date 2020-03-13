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      Румыния и Словакия ввели ограничения на границе из-за коронавируса

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      Румыния условно разделила территорию стран ЕС на зоны риска. Словакия с 13 марта будет пропускать только тех граждан, которые имеют вид на жительство.

      В Румынии людей во время въезда в страну из зоны риска будут направлять представителям Министерства здравоохранения страны для проверки в карантине в течение 7 дней, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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      Если человек откажется от процедуры, то Румыния не будет пропускать этих лиц на территорию, а возвращать обратно. Заметим, что Украина не входит в зону риска в списке Румынии.

      Словакия ограничила пропуск на свою территорию. С 13 марта в Словакию будут пропускать только граждан страны и лиц, имеющих вид на жительство. Кроме того, Словакия приостановила пассажирское и автобусное сообщение с Украиной.

      Украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

      С 25 февраля 2020 года украинские пограничники проверили уже свыше 1,76 миллиона граждан. В результате выявлено 40 человек с повышенной температурой, 18 из них изолировали для проведения медико-санитарных мероприятий.

      В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда:

      • Италия;
      • Польша;
      • Словакия;
      • Чехия;
      • Израиль;
      • Австрия;
      • Словения;
      • Испания;
      • США;
      • Казахстан;
      • Киргизстан;
      • Молдавия;
      • Катар;
      • Ангола;
      • Саудовская Аравия;
      • Монголия;
      • Сербия;
      • Таджикистан;
      • Россия.

      Что происходит с украинскими границами?
      Премьер-министр Денис Шмигаль после объявления карантина в Украине заявил, что с 12 марта правительство закрывает 219 пунктов пропуска граждан и автотранспорта. В то же время 49 будут работать. Также правительство приняло решение остановить авиасообщение с Италией.

      Впоследствии 24 каналу стало известно, что Украина закроет 70% контрольно-пропускных пунктов на границе с государствами-соседями.

      Владимир Зеленский уже созвал СНБО по этому вопросу.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Евросоюз Европа Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости политики Госпогранслужба Словакия Румыния
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