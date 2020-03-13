Румунія та Словаччина ввели обмеження на кордоні через коронавірус
Румунія умовно розділила територію країн ЄС на зони ризику. Словаччина з 13 березня пропускатиме лише тих громадян, які мають посвідку на проживання.
У Румунії під час в'їзду до країни з зони ризику, осіб будуть направляти представникам Міністерства охорони здоров'я Румунії для перевірки в карантині протягом 7 днів, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Важливо Зеленський скликав РНБО, де вирішать, чи закривати кордони
Якщо людина відмовиться від процедури, то Румунія не пропускатиме цих осіб на територію, а повертатиме зворотно. Зауважимо, що Україна не входить до зони ризику у списку Румунії.
Словаччина також обмежила пропуск на свою територію. З 13 березня у Словаччину пропускатимуть лише громадян країни та осіб, які мають посвідку на проживання. Окрім того, Словаччина призупинила пасажирське та автобусне сполучення з Україною.
Українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.
Від 25 лютого 2020 року українські прикордонники перевірили вже понад 1,76 мільйона громадян. В результаті виявлено 40 осіб з підвищеною температурою, 18 з них ізолювали для проведення медико-санітарних заходів.
В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду:
- Італія;
- Польща;
- Словаччина;
- Чехія;
- Ізраїль;
- Австрія;
- Словенія;
- Іспанія;
- США;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Молдова;
- Катар;
- Ангола;
- Саудівська Аравія;
- Монголія;
- Сербія;
- Таджикистан;
- Росія.
Що відбувається з українськими кордонами? Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після оголошення карантину в Україні заявив, що з 12 березня уряд закриває 219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту. Водночас 49 будуть працювати. Також уряд ухвалив рішення зупинити авіасполучення з Італією.
Згодом 24 каналу стало відомо, що Україна закриє 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні з державами-сусідами.
Володимир Зеленський уже скликав РНБО щодо цього питання.