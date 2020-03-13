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      Румунія та Словаччина ввели обмеження на кордоні через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Румунія та Словаччина ввели обмеження на кордоні / slovoidilo.ua

      Румунія умовно розділила територію країн ЄС на зони ризику. Словаччина з 13 березня пропускатиме лише тих громадян, які мають посвідку на проживання.

      У Румунії під час в'їзду до країни з зони ризику, осіб будуть направляти представникам Міністерства охорони здоров'я Румунії для перевірки в карантині протягом 7 днів, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

      Важливо Зеленський скликав РНБО, де вирішать, чи закривати кордони

      Якщо людина відмовиться від процедури, то Румунія не пропускатиме цих осіб на територію, а повертатиме зворотно. Зауважимо, що Україна не входить до зони ризику у списку Румунії.

      Словаччина також обмежила пропуск на свою територію. З 13 березня у Словаччину пропускатимуть лише громадян країни та осіб, які мають посвідку на проживання. Окрім того, Словаччина призупинила пасажирське та автобусне сполучення з Україною.

      Українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

      Від 25 лютого 2020 року українські прикордонники перевірили вже понад 1,76 мільйона громадян. В результаті виявлено 40 осіб з підвищеною температурою, 18 з них ізолювали для проведення медико-санітарних заходів.

      В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду:

      • Італія;
      • Польща;
      • Словаччина;
      • Чехія;
      • Ізраїль;
      • Австрія;
      • Словенія;
      • Іспанія;
      • США;
      • Казахстан;
      • Киргизстан;
      • Молдова;
      • Катар;
      • Ангола;
      • Саудівська Аравія;
      • Монголія;
      • Сербія;
      • Таджикистан;
      • Росія.

      Що відбувається з українськими кордонами? Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після оголошення карантину в Україні заявив, що з 12 березня уряд закриває 219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту. Водночас 49 будуть працювати. Також уряд ухвалив рішення зупинити авіасполучення з Італією. 

      Згодом 24 каналу стало відомо, що Україна закриє 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні з державами-сусідами.

      Володимир Зеленський уже скликав РНБО щодо цього питання.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики Держприкордонслужба Словаччина Румунія
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