Румунія та Словаччина ввели обмеження на кордоні через коронавірус

Румунія умовно розділила територію країн ЄС на зони ризику. Словаччина з 13 березня пропускатиме лише тих громадян, які мають посвідку на проживання.

У Румунії під час в'їзду до країни з зони ризику, осіб будуть направляти представникам Міністерства охорони здоров'я Румунії для перевірки в карантині протягом 7 днів, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Важливо Зеленський скликав РНБО, де вирішать, чи закривати кордони

Якщо людина відмовиться від процедури, то Румунія не пропускатиме цих осіб на територію, а повертатиме зворотно. Зауважимо, що Україна не входить до зони ризику у списку Румунії.

Словаччина також обмежила пропуск на свою територію. З 13 березня у Словаччину пропускатимуть лише громадян країни та осіб, які мають посвідку на проживання. Окрім того, Словаччина призупинила пасажирське та автобусне сполучення з Україною.

Українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

Від 25 лютого 2020 року українські прикордонники перевірили вже понад 1,76 мільйона громадян. В результаті виявлено 40 осіб з підвищеною температурою, 18 з них ізолювали для проведення медико-санітарних заходів.

В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду:

Італія;

Польща;

Словаччина;

Чехія;

Ізраїль;

Австрія;

Словенія;

Іспанія;

США;

Казахстан;

Киргизстан;

Молдова;

Катар;

Ангола;

Саудівська Аравія;

Монголія;

Сербія;

Таджикистан;

Росія.

Що відбувається з українськими кордонами? Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після оголошення карантину в Україні заявив, що з 12 березня уряд закриває 219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту. Водночас 49 будуть працювати. Також уряд ухвалив рішення зупинити авіасполучення з Італією.



Згодом 24 каналу стало відомо, що Україна закриє 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні з державами-сусідами.



Володимир Зеленський уже скликав РНБО щодо цього питання.