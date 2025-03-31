В Румынии произошла утечка серной кислоты: десятки людей эвакуировали

В Румынии 31 марта произошла утечка серной кислоты из автоцистерны на одной из трасс. Из-за этого власти эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов рядом с местом происшествия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Observator.

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Что известно об утечке серной кислоты в Румынии

Автоцистерна с серной кислотой была остановлена на проезжей части в понедельник утром в Комарнике, округ Прахова после того, как к спасателям поступило сообщение об утечке опасного вещества.

Власти округа объявили, что население в этом районе эвакуировали. Вещество в цистерне перегрузили в другую цистерну. После завершения операции движение по дороге было восстановлено.

На места происшествия также провели новые измерения, и дальнейших утечек опасных веществ не было зафиксировано.

В Румынии из автоцистерны произошла утечка серной кислоты / Фото румынских СМИ

В то же время 28 человек, в том числе 6 детей, были эвакуированы из-за этого инцидента. Для безопасности населения через систему СМС было выдано предупредительное сообщение.

Предварительно, никто из местных жителей из-за утечки серной кислоты не пострадал. На месте работали пожарная бригада, скорая и бригада ХБРЯ.

Ближайший дом, откуда эвакуировали людей, располагался примерно в 30 метрах от места происшествия. Зона риска была установлена в радиусе 100 метров, а периметр эвакуации – 500 метров.