В Румынии избили журналистов и эколога, которые снимали фильм о незаконной вырубке леса

18 сентября 2021 , 22:10
Читати новину українською

Источник:

Associated Press

На северо-востоке Румынии двое журналистов и эколог снимали документальный фильм о вырубке леса. Впрочем, их работе помешали лесорубы, которые набросились на них с топорами.

Представитель полиции сообщил, что травмы съемочной группы не угрожают жизни. В округе Сучава уже обнаружили причастных.

Тем временем "Украина без мусора" начала принимать мелкую древесину на переработку: что можно сдать

Технику уничтожили, журналисты травмированы

В нападении на журналистов и эколога подозревают незаконных лесорубов. По этому делу уже выявили 11 причастных, которых допросили. Правоохранители обещают наказать виновных.

Уверяю вас, что румынская полиция очень внимательно отнесется к нападению. Будут приняты все юридические меры,
 – заявил официальный представитель полиции Джорджиан Драган.

Он назвал незаконные вырубки лесов "бедой" и "приоритетом полиции". Министр окружающей среды Барна Танчос также решительно осудила нападения в четверг и заявила, что злоумышленники должны "понести максимальные юридические последствия".

Михай Драголя, один из избитых журналистов-расследователей, рассказал СМИ, что нападавшие были вооружены топорами и битами.

Незаконные вырубки леса в Румынии: главное

  • Европейская Комиссия в 2020 году начала процедуры против Румынии.
  • В ЕС утверждают, что государство не смогло эффективно предотвратить незаконную вырубку лесов и не уважало законодательство Союза Natura 2000.
  • Несколько правительств Румынии пытались бороться с массовой незаконной вырубкой леса, однако меры критиковали как недостаточные.
  • Ранее из-за вырубки произошли еще несколько инцидентов с насилием, которые кончились трагически.
Автор: Вероніка Климська