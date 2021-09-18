В Румынии избили журналистов и эколога, которые снимали фильм о незаконной вырубке леса
Источник:Associated Press
На северо-востоке Румынии двое журналистов и эколог снимали документальный фильм о вырубке леса. Впрочем, их работе помешали лесорубы, которые набросились на них с топорами.
Представитель полиции сообщил, что травмы съемочной группы не угрожают жизни. В округе Сучава уже обнаружили причастных.
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В нападении на журналистов и эколога подозревают незаконных лесорубов. По этому делу уже выявили 11 причастных, которых допросили. Правоохранители обещают наказать виновных.
Уверяю вас, что румынская полиция очень внимательно отнесется к нападению. Будут приняты все юридические меры,
– заявил официальный представитель полиции Джорджиан Драган.
Он назвал незаконные вырубки лесов "бедой" и "приоритетом полиции". Министр окружающей среды Барна Танчос также решительно осудила нападения в четверг и заявила, что злоумышленники должны "понести максимальные юридические последствия".
Михай Драголя, один из избитых журналистов-расследователей, рассказал СМИ, что нападавшие были вооружены топорами и битами.
Незаконные вырубки леса в Румынии: главное
- Европейская Комиссия в 2020 году начала процедуры против Румынии.
- В ЕС утверждают, что государство не смогло эффективно предотвратить незаконную вырубку лесов и не уважало законодательство Союза Natura 2000.
- Несколько правительств Румынии пытались бороться с массовой незаконной вырубкой леса, однако меры критиковали как недостаточные.
- Ранее из-за вырубки произошли еще несколько инцидентов с насилием, которые кончились трагически.