Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Отмечается, что сначала коалиция неофициально выдвинула Антонеску кандидатом, но впоследствии отдельные политики говорили ему, что не уверены в его кандидатуре.

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Почему Антонеску приостановил предвыборную кампанию

Крин Антонеску аргументировал свое решение тем, что окончательная дата выборов еще не назначена, а также коалиция до сих пор единодушно не одобрила его кандидатуру.

Я не отзываю свою кандидатуру, я не отступаю, я взял на себя все, что это означает, все трудности и весь путь, и я готов пройти его до конца в любое время,

– объяснил политик.

Он подчеркнул, что ждет от правительства Румынии "ответственного поведения". По его словам, речь идет не только о назначении даты следующих выборов президента, но и объяснения того, что произошло в Румынии с отменой первого тура голосования.

Напомним, ранее Конституционный суд Румынии отменил результаты уже проведенного первого тура выборов. В заявлении суда было указано, что процедуры свободных выборов не были соблюдены. Также расследование показало, что избирательная кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску получила поддержку из-за рубежа, в частности через соцсеть TikTok, что вызвало волну протестов и беспокойство относительно демократии в стране.

Позже журналисты сообщали, что в Румынии назначили дату повторных выборов президента страны. Отмечалось, что первый тур выборов назначили на 23 марта 2025 года, а второй тур состоится 6 апреля, однако официально дата еще не была утверждена.