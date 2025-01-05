Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24. Зазначається, що спершу коаліція неофіційно висунула Антонеску кандидатом, але згодом окремі політики казали йому, що не впевнені в його кандидатурі.

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Чому Антонеску призупинив передвиборчу кампанію

Крін Антонеску аргументував своє рішення тим, що остаточна дата виборів ще не призначена, а також коаліція досі одностайно не схвалила його кандидатуру.

Я не відкликаю свою кандидатуру, я не відступаю, я взяв на себе все, що це означає, всі труднощі і весь шлях, і я готовий пройти його до кінця в будь-який час,

– пояснив політик.

Він наголосив, що чекає від уряду Румунії "відповідальної поведінки". За його словами, йдеться не лише про призначення дати наступних виборів президента, а й пояснення того, що сталося в Румунії зі скасуванням першого туру голосування.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд Румунії скасував результати вже проведеного першого туру виборів. У заяві суду було зазначено, що процедури вільних виборів не було дотримано. Також розслідування показало, що виборча кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску отримала підтримку з-за кордону, зокрема через соцмережу TikTok, що викликало хвилю протестів та занепокоєння щодо демократії в країні.

Пізніше журналісти повідомляли, що в Румунії призначили дату повторних виборів президента країни. Зазначалося, що перший тур виборів призначили на 23 березня 2025 року, а другий тур відбудеться 6 квітня, однак офіційно дата ще не була затверджена.