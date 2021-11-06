В Румынии просят Украину официально признать, что молдавского языка не существует

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в Румынии встретился с госсекретарем МИД Румынии Денуцом Себастьяном Некулееску. По результатам встречи в МИД Румынии вспомнили о "языковом вопросе".

Это случилось во время встречи в Бухаресте. Известно, что Игорь Жовква 3 – 4 ноября находился с визитом в Румынии.

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В МИД Румынии заявили, что просят Украину официально признать, что молдавского языка не существует

Госсекретарь Румынии подчеркнул, что важно обеспечить условия для полноценного функционирования румынско-украинской смешанной межправительственной комиссии по вопросам защиты нацменьшинств. Вплоть до назначения нового сопредседателя и сосекретаря украинской стороной.

Госсекретарь Денуц Себастьян Некулееску повторил в этом контексте уже обращенный к украинской стороне запрос относительно официального признания отсутствия молдавского языка,

– говорится в сообщении.

Также Некулееску повторил, что ситуация с правами лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, будет оставаться центральным вопросом двусторонней повестки дня. В частности отметил необходимость длительного и эффективного решения всех вопросов.

Он также добавил, что на повестке дня переговоров было сосредоточено на стадии и перспективах двусторонних отношений с акцентом на положении румынских этносов в Украине, а также на вопросах безопасности на Черном море.

На сайте ОП эту информацию не указали

На сайте Офиса Президента рассказали, что Украина и Румыния ведут переговоры о подписании документа, который бы закрепил признание европейской перспективы нашей страны. На сайте ОП заверили, что собеседники договорились активизировать работу над проектом соответствующей двусторонней политической декларации. Сам Жовква выразил надежду, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, которые признают европейскую перспективу Украины.

Кратко о вопросах молдавского языка