В Румынии просят Украину официально признать, что молдавского языка не существует
Источник:МИД Румынии
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в Румынии встретился с госсекретарем МИД Румынии Денуцом Себастьяном Некулееску. По результатам встречи в МИД Румынии вспомнили о "языковом вопросе".
Это случилось во время встречи в Бухаресте. Известно, что Игорь Жовква 3 – 4 ноября находился с визитом в Румынии.
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В МИД Румынии заявили, что просят Украину официально признать, что молдавского языка не существует
Госсекретарь Румынии подчеркнул, что важно обеспечить условия для полноценного функционирования румынско-украинской смешанной межправительственной комиссии по вопросам защиты нацменьшинств. Вплоть до назначения нового сопредседателя и сосекретаря украинской стороной.
Госсекретарь Денуц Себастьян Некулееску повторил в этом контексте уже обращенный к украинской стороне запрос относительно официального признания отсутствия молдавского языка,
– говорится в сообщении.
Также Некулееску повторил, что ситуация с правами лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, будет оставаться центральным вопросом двусторонней повестки дня. В частности отметил необходимость длительного и эффективного решения всех вопросов.
Он также добавил, что на повестке дня переговоров было сосредоточено на стадии и перспективах двусторонних отношений с акцентом на положении румынских этносов в Украине, а также на вопросах безопасности на Черном море.
На сайте ОП эту информацию не указали
На сайте Офиса Президента рассказали, что Украина и Румыния ведут переговоры о подписании документа, который бы закрепил признание европейской перспективы нашей страны. На сайте ОП заверили, что собеседники договорились активизировать работу над проектом соответствующей двусторонней политической декларации. Сам Жовква выразил надежду, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, которые признают европейскую перспективу Украины.
Кратко о вопросах молдавского языка
- В августе 2021 года Молдова объявила свою независимость и указала, что они провозглашают румынский язык государственным и возвращают латинский алфавит.
- В 1994 году приняли Конституцию Молдовы, где также указали молдавский язык государственным. Именно поэтому в Конституции язык называется молдавским, а в декларации о независимости – румынским.
- В 2013 году Конституционный суд признал приоритет Декларации о независимости Молдовы над ее Конституцией. Именно этим признали, что государственный язык будут называть "румынским".
- В августе 2021 года этот вопрос снова поднимали. В частности в Молдове Академия наук призвала президента Майю Санду изменить в Конституции название государственного языка с молдавского на румынский.