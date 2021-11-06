Це трапилось під час зустрічі в Бухаресті. Відомо, що Ігор Жовква 3 – 4 листопада перебував з візитом у Румунії.

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У МЗС Румунії заявили, що просять Україну офіційно визнати, що молдовської мови не існує

Держсекретар Румунії наголосив, що важливо забезпечити умови для повноцінного функціонування румунсько-української змішаної міжурядової комісії з питань захисту нацменшин. Аж до призначення нового співголови та співсекретаря українською стороною.

Держсекретар Денуц Себастьян Некулеєску повторив у цьому контексті вже звернений до української сторони запит щодо офіційного визнання відсутності молдовської мови,

– мовиться у повідомленні.

Також Некулеєску повторив, що ситуація з правами осіб, які належать до румунської меншини в Україні, залишатиметься центральним питанням двостороннього порядку денного. Зокрема наголосив на необхідності довготривалого та ефективного вирішення всіх питань.

Він також додав, що на порядку денному переговорів було зосереджено на стадії та перспективах двосторонніх відносин з акцентом на становищі румунських етносів в Україні, а також на питаннях безпеки на Чорному морі.

На сайті ОП цю інформацію не вказали

На сайті Офісу Президента розповіли, що Україна та Румунія ведуть переговори про підписання документу, який би закріпив визнання європейської перспективи нашої країни. На сайті ОП запевнили, що співрозмовники домовилися активізувати роботу над проєктом відповідної двосторонньої політичної декларації. Сам Жовква висловив сподівання, що Румунія буде однією з наступних держав ЄС, які визнають європейську перспективу України.

Коротко про питання молдовської мови