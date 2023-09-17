Дорожно-транспортное происшествие произошло в уезде Ковасна в центральной части Румынии утром 17 сентября. Из-за этой аварии движение на дороге было заблокировано на десятки минут.
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Подробности ДТП в Румынии
Солдаты НАТО возвращались с учений и двигались в составе колонны в сторону села Чинка. В какой-то момент бронемашина съехала с дороги, снесла забор на обочине и оказалась во дворе частного дома. После этого военные начали расследование.
Позже водитель военной техники объяснил, что он съехал на обочину для того, чтобы избежать столкновения с автомобилем. По его словам, гражданский автомобиль пытался обогнать бронемашину на противоположной стороне дороги.
Место ДТП в уезде Ковасна: видео Digi24
Другие дорожные аварии в мире
- Недавно в Австрии на трассе у Растенфельда школьный автобус столкнулся с машиной, а после этого упал с моста. В автобусе находился водитель и пять пассажиров. Всех их госпитализировали.
- Как сообщалось ранее, в Великобритании беженцы из Украины попали в смертельное ДТП. Автомобиль столкнулся с другой легковушкой и двухэтажным автобусом. В результате женщина и двое ее детей погибли. Выжить удалось только 15-летней девочке, оставшейся полной сиротой.
- Другие украинцы не так давно попали в ДТП в Лодзинском воеводстве Польши. На дороге в селе Воля-Хойната легковушка, в которой находились 5 граждан Украины, столкнулась с грузовиком. Из-за этого 16-летний пассажир, к сожалению, погиб на месте. Еще два человека скончались в больнице.