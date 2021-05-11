В Румынии в рамках деятельности НАТО планируют создать евроатлантический центр обороны. Все, чтобы противодействовать возможным агрессивным действиям России.

Такой центр необходимо создать в восточных пределах НАТО из-за агрессивных действий России. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Между тем Евросоюз не хочет наращивать напряжение с Россией, – Боррель

Центр обороны НАТО в Бухаресте

К идее создания центра обороны НАТО дошло обсуждения в рамках саммита "Бухарестской девятки" 10 мая.

По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, во время дискуссии президенты подчеркнули, что дестабилизирующие действия России в регионе вызывают "беспокойство и ощущение недостаточного уровня безопасности". Поэтому страны-члены НАТО работают над созданием оборонного центра.

Он отметил, что нынешняя ситуация безопасности в Черном море доказывает, что НАТО и впредь будет укреплять возможности и оборону. Особенно это касается восточного фланга от Балтийского и до Черного моря.

Йоханнис отметил, что НАТО и в дальнейшем будет оставаться активным в восточном соседстве с целью укрепления обороноспособности. К тому же речь идет о возможной помощи странам-соседям реагировать на вызовы, с которыми они сталкиваются.

О чем говорили на саммите "Бухарестской девятки"