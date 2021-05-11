В Румынии создадут евроатлантический центр обороны НАТО
В Румынии в рамках деятельности НАТО планируют создать евроатлантический центр обороны. Все, чтобы противодействовать возможным агрессивным действиям России.
Источник:"Укринформ"
Такой центр необходимо создать в восточных пределах НАТО из-за агрессивных действий России. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
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Центр обороны НАТО в Бухаресте
К идее создания центра обороны НАТО дошло обсуждения в рамках саммита "Бухарестской девятки" 10 мая.
По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, во время дискуссии президенты подчеркнули, что дестабилизирующие действия России в регионе вызывают "беспокойство и ощущение недостаточного уровня безопасности". Поэтому страны-члены НАТО работают над созданием оборонного центра.
Он отметил, что нынешняя ситуация безопасности в Черном море доказывает, что НАТО и впредь будет укреплять возможности и оборону. Особенно это касается восточного фланга от Балтийского и до Черного моря.
Йоханнис отметил, что НАТО и в дальнейшем будет оставаться активным в восточном соседстве с целью укрепления обороноспособности. К тому же речь идет о возможной помощи странам-соседям реагировать на вызовы, с которыми они сталкиваются.
О чем говорили на саммите "Бухарестской девятки"
- Об агрессии России и поддержке по этому поводу Украины. Лидеры стран НАТО, входящие в "В9" заявили, что из-за таких действий России, НАТО вынуждено показывать свою мощь на Востоке Европы.
- Кроме Украины, лидеры "Бухарестской девятки" выразили также поддержку независимости и территориальной целостности Грузии и Молдовы в их международно признанных границах.
- Кстати, в состав "девятки" входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.
- Президент Польши Дуда заявил, что двери НАТО должны оставаться открытыми для всех желающих вступить в альянс. Накануне он выразил поддержку Украине на пути в альянс.
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