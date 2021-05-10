Страны Европейского Союза не хотят наращивать напряженность в отношениях с Россией. Пока нет единогласного решения касательно высылки из разных стран ЕС российских дипломатов.

Евросоюз поддерживает Чехию в противостоянии с Россией. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время онлайн-общения с министрами МИД Евросоюза.

Между тем Чехия на ближайшем саммите ЕС будет просить помощь из-за взрывов во Врбетице

Продолжать эскалацию не нужно

Чехия имеет сильную поддержку от Европейского Союза, отметил Боррель. Впрочем, проявляя солидарность не стоит нарастать напряжение, считает дипломат.

Мы заверили Чехию в сильной поддержке Европейского Союза. Но в то же время, я думаю, все согласны с необходимостью не продлевать эскалацию. С одной стороны мы должны проявлять поддержку, но одновременно стараться не увеличивать напряженность,

– заявил Боррель.

Он отметил, что Европейский совет 25 мая проведет внеочередную встречу, на которой обсудят вопросы взаимоотношений между ЕС и Россией. Сейчас, по словам Борреля, в повестке дня не стоит вопрос высылки российских дипломатов.

Чехия просит другие страны выслать дипломатов

На днях министр МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что его страна будет просить помощи у Евросоюза относительно ситуации с Россией. В частности речь шла о давлении на Россию с дипломатической стороны: якобы и другие страны ЕС, как Чехия, должны выслать российских дипломатов.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал союзников с ЕС рассмотреть возможность высылки по крайней мере одного российского дипломата.

Напомним. После раскрытия дела о взрывах Чехия выслала 18 дипломатов из России. К тому же Словакия и страны Балтии выразили солидарность с Чехией и также выслали дипломатов. Россия на это ответила изгнанием 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.