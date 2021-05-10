Країни Європейського Союзу не хочуть нарощувати напруженість у відносинах з Росією. Наразі немає одностайного рішення щодо висилання з різних країн ЄС російських дипломатів.

Євросоюз підтримує Чехію у протистоянні з Росією. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час онлайн-спілкування із міністрами МЗС Євросоюзу.

Тим часом Чехія на найближчому саміті ЄС проситиме допомогу через вибухи у Врбетіце

Продовжувати ескалацію не потрібно

Чехія має сильну підтримку від Європейського Союзу, зазначив Боррель. Втім, проявляючи солідарність не варто наростати напруження, вважає дипломат.

Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського Союзу. Але водночас, я думаю, всі згодні з необхідністю не продовжувати ескалацію. З одного боку ми повинні проявляти підтримку, але водночас намагатися не збільшувати напруженість,

– заявив Боррель.

Він зазначив, що Європейська Рада 25 травня проведе позачергову зустріч, на якій обговорять питання взаємин між ЄС і Росією. Наразі, за словами Борреля, в порядку денному не стоїть питання висилки російських дипломатів.

Чехія просить інші країни вислати дипломатів

Днями міністр МЗС Чехії Якуб Кулганек заявив, що його країна проситиме допомоги у Євросоюзу щодо ситуації з Росією. Зокрема йшлося про тиск на Росію з дипломатичної сторони: мовляв, й інші країни ЄС, як Чехія, мають вислати російських дипломатів.

Напередодні прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликав союзників з ЄС розглянути можливість висилки принаймні одного російського дипломата.

Нагадаємо. Після розкриття справи про вибухи Чехія вислала 18 дипломатів з Росії. До того ж Словаччина та країни Балтії висловили солідарність з Чехією і також вислали дипломатів. Росія на це відповіла вигнанням 20 співробітників посольства Чехії в Москві.