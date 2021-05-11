У Румунії у рамках діяльності НАТО планують створити євроатлантичний центр оборони. Усе, аби протидіяти можливим агресивним діям Росії.

Такий центр необхідно створити у східних межах НАТО через агресивні дії Росії. Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив президент Румунії Клаус Йоганніс.

Тим часом Євросоюз не хоче нарощувати напругу із Росією, – Боррель

Центр оборони НАТО у Бухаресті

До ідеї створення центру оборони НАТО дійшло обговорення в рамках саміту "Бухарестської дев'ятки" 10 травня.

За словами президента Румунії Клауса Йоганніса, під час дискусії президенти підкреслили, що дестабілізаційні дії Росії в регіоні викликають "занепокоєння і відчуття недостатнього рівня безпеки". Відтак країни-члени НАТО працюють над створенням оборонного центру.

Він наголосив, що нинішня безпекова ситуація у Чорному морі доводить, що НАТО й надалі має зміцнювати можливості й оборону. Особливо це стосується східного флангу: від Балтійського і аж до Чорного моря.

Йоганнес зазначив, що НАТО має й надалі залишатися активним у східному сусідстві з метою зміцнення обороноздатності. До того ж ідеться про можливу допомогу країнам-сусідам реагувати на виклики, з якими вони стикаються.

Про що говорили на саміті "Бухарестської дев'ятки"