Румыния поднимала в воздух истребители для перехвата неизвестного беспилотника

В Румынии снова поднимали авиацию. На этот раз причиной стал неизвестный беспилотный летательный аппарат.

В ночь на 18 октября Румыния поднимала в воздух четыре истребителя. Это произошло после того, как небольшой летающий объект, вероятно, дрон, нарушил национальное воздушное пространство.

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Это происходит не впервые

Министерство обороны страны сообщило, что беспилотник зашел на территорию Румынии на глубину до 14 километров в юго-восточном округе Констанца.

Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 километров (400 миль). В течение последних полутора лет она неоднократно поднимала авиацию из-за российских дронов, которые залетали на ее территории.

Кроме этого, там также падали обломки от БпЛА. Это происходило во время атак России против Украины.

В частности, Россия ночью 2 октября атаковала Украину "Шахедами". Из-за ночного обстрела Румыния объявляла воздушную тревогу и поднимала истребители.

Для наблюдения за российскими "Шахедами" румынское минобороны решило поднять два румынских истребителя F-16 и два испанских F-18, которые базируются в Румынии.