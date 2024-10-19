Из-за подозрения нарушения границы "малой воздушной целью": в Румынии поднимали самолеты F-16

В Румынии поднимали истребители в воздух из-за подозрения в нарушении границы "небольшой воздушной целью". Известно, что в небо поднимали 4 самолета F-16.

Это произошло в субботу, 19 октября, около половины третьего ночи. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

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В Румынии в воздух поднимали истребители

Система радара наблюдения Румынской армии отметила "небольшую воздушную цель" в районе у побережья Черного моря, около 45 километров к востоку от города Сфьянту Георге уезда Тульча.

Для мониторинга ситуации, успешно взлетели два самолета F-18 ВВС Испании и 2 истребителя F-16 ВВС Румынии.

Сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4 часов утра в районе Гура-Портицей. В регионе рекомендовали объявить воздушную тревогу.

В Минобороны отметили, что цель залетела на 19 километров. Истребители визуально не наблюдали ее. Цель исчезла с радаров южнее Коджалака примерно в 04:30. Воздушную тревогу отменили в 5:10. Поэтому, истребители вернулись на базы дислокации.

Минобороны приказало обследовать район возможного падения объекта.