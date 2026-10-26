"Готовили поджог завода": Румыния раскрыла российскую диверсионную сеть
Разведывательная служба Румынии раскрыла диверсионную сеть России, причастную к попытке поджога оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября. Двух подозреваемых арестовали в Германии, а третьего – в Польше.
По данным румынских спецслужб, о которых сообщает "Европейская правда", к выполнению заданий были привлечены граждане бывших советских республик. Апелляционный суд Бухареста уже выдал европейские ордера на арест всех троих фигурантов для их дальнейшей экстрадиции.
Кто входил в диверсионную сеть?
Как пишет издание Digi24, подозреваемыми оказались гражданин Украины и двое белорусов. Двоих из них задержали в Германии во время подготовки новых преступлений, а третьего разоблачили на территории Польши.
Координаторы из России определили для сети целый ряд объектов в регионе, в частности государственные и частные предприятия по производству вооружения.
По данным разведки, россияне также пытались совершать диверсии против военных объектов, используемых для подготовки Вооруженных сил Украины.
Камеры зафиксировали деятельность диверсантов: смотрите видео
Как российские спецслужбы вербуют диверсантов?
Вербовка обычно происходит через социальные сети, где агенты эксплуатируют финансовую уязвимость или криминальное прошлое кандидатов.
Сначала людям предлагают деньги за наблюдение и фотографирование, но со временем задания усложняются до поджогов и разрушений, а в случае отказа кураторы прибегают к давлению и шантажу.
Ранее президент Румынии Никушор Дан указал на увеличение количества российских провокаций на территории Европейского Союза. Также о возможности определенной эскалации российской гибридной войны против Европы предупреждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее над Черным морем румынские истребители F-16 сбили два реактивных дрона типа "Герань".