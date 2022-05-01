Румыния собралась ремонтировать железную дорогу в Одесскую область: почему это важно

Пока российские оккупанты блокируют украинские порты на Черном море, наше государство ищет возможности доставки товаров через другие пути. На помощь может прийти Румыния.

Румыния решила отремонтировать железнодорожные пути от молдавского города Джурджулешты в порт в городе Галац. Этот путь соединен с украинским городом Ренни на юге Одесской области.

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Тендер на ремонт этого отрезка железной дороги должны провести до 19 мая. А ремонт – за 60 дней с момента подписания соглашения. Стоимость работ власти Румынии оценивают в 1,28 миллиона леев.

Чем важна эта железная дорога

Ремонт этой железной дороги открывает для украинцев еще одну возможность для экспорта своего товара за границу. В Румынии используется европейская железная дорога шириной 1435 миллиметров. В Украине же, как и Молдове, ширина железнодорожного пути – 1520 миллиметров. Однако у железнодорожной линии Джурджулешты – Галац есть "совмещенные" пути – здесь одновременно проложены рельсы как для европейских путей, так и для широких. Поезда из Украины могут курсировать в порт без лишних остановок.



Совмещенный путь в Румынии в порт Галац / Фото traffic.od.ua

"Эта железнодорожная линия позволит перевозить товары в Украину и из Украины через Молдову и порт Галац. Этот дунайский порт станет наравне с портом в Констанце, одним из ключевых пунктов транспортировки сырья и товаров в регионе", – заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

Использование железнодорожной ветки в Галаце для нужд внешней торговли Украины возможно при условии транзита грузов через Молдову – от ее северных районов с заходом поездов из Украины либо через Могилев-Подольский, либо же через Каменец-Подольский или Черновцы. Две другие железные дороги в Молдову, которые проходят от станций Слободка и Раздельная в Одесской области, идут транзитом через Приднестровье, поэтому сейчас не могут быть использованы.