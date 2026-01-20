Румыния наращивает военное присутствие на границе с Украиной из-за российских дронов, –СМИ

Румыния усиливает военное присутствие на границе с Украиной. Причиной является неоднократное вторжение беспилотников на территорию страны.

Об этом рассказал румынский министр обороны Раду Мируце, которого цитирует Digi24, передает 24 Канал.

Из-за чего Румыния увеличивает количество войск?

В связи с тем, что российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, Министерство национальной обороны будет увеличивать количество военнослужащих на границе с Украиной.

Как отметил министр обороны Раду Мируце, российские беспилотники по меньшей мере 14 раз были зафиксированы над Румынией.

В конце 2025 года они были вынуждены перебрасывать все больше войск и все более современную технику к границе. Министр заявил, что в зависимости от уровня опасности, в дальнейшем может быть переведена еще большая численность армии.

Также, румынская армия постепенно улучшает противовоздушную оборону. Речь идет о нескольких десятках военных кадров, радаров и систем Gepard.

Раду Мируце отметил, что основная цель уменьшить риск падения дронов в жилые районах.

Даже при всех усилиях нельзя дать стопроцентной гарантии, что дроны не появятся в жилых зонах, но этот риск небольшой,

– заявил он.

Последний серьезный инцидент произошел в первой половине января. Женщина сообщила, что российский беспилотник упал на ее двор, в уезде Вранча, что почти в 200 километрах от украинской границы. Дрон не был обнаружен румынскими радарами, поэтому власти не могут сказать, когда точно это произошло.

Министр сказал, что на его оперативный телефон приходят воздушные оповещения несколько раз за ночь. Из-за некоторых из них поднимаются истребители F-16. Он отметил, что если бы не было того, что делает румынская армия, мы бы ежедневно видели новости о новых дронах на территории Румынии.

Когда российские дроны залетали на территорию Румынии?