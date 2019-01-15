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      Румыния планирует заблокировать российский "Северный поток-2"

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      Румыния планирует остановить строительство газопровода "Северный поток-2"
      Румыния планирует остановить строительство газопровода "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Румыния, которая сейчас председательствует в Европейском союзе, будет пытаться заблокировать строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2". Для этого представители страны должны ускорить работу над соответствующими поправками.

      Об этом сообщает "Польское радио".

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      Сейчас группа сторонников изменений в законодательство ЕС насчитывает 10-11 стран.

      Речь идет о поправках в газовую директиву ЕС, согласно которым на все газопроводы на территории Союза должны распространяться нормы европейского законодательства. Эти правки 15 января в Брюсселе рассмотрят эксперты из 28 стран содружества.

      К слову, Австрия и Болгария во время своего председательства в Евросоюзе тоже пытались заблокировать строительство спорного газопровода.

      Напомним, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Северный поток-2 Евросоюз Румыния
      Источник: 24 Канал
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