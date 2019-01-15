Румунія планує заблокувати російський "Північний потік-2"

Румунія, що нині головує в Європейському союзі, намагатиметься заблокувати будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2". Для цього представники країни планують пришвидшити роботу над відповідними поправками.

Про це повідомляє "Польське радіо".

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Наразі група прихильників змін до законодавства ЄС налічує 10-11 країн.

Йдеться про поправки до газової директиви ЄС, за якими на усі газопроводи на теренах Союзу мають поширюватися норми європейського законодавства. Ці правки 15 січня в Брюсселі розглянуть експерти з 28 країн співдружності.

До слова, що Австрія і Болгарія під час свого головування у Євросоюзі, також намагалися заблокувати спорудження спірного газопроводу.

Нагадаємо, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.