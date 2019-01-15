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      Румунія планує заблокувати російський "Північний потік-2"

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      Румунія планує зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2"
      Румунія планує зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Румунія, що нині головує в Європейському союзі, намагатиметься заблокувати будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2". Для цього представники країни планують пришвидшити роботу над відповідними поправками.

      Про це повідомляє "Польське радіо".

      Читайте також: "Це частина програми": у РФ відреагували на санкції США для Німеччини через "Північний потік-2"

      Наразі група прихильників змін до законодавства ЄС налічує 10-11 країн.

      Йдеться про поправки до газової директиви ЄС, за якими на усі газопроводи на теренах Союзу мають поширюватися норми європейського законодавства. Ці правки 15 січня в Брюсселі розглянуть експерти з 28 країн співдружності.

      До слова, що Австрія і Болгарія під час свого головування у Євросоюзі, також намагалися заблокувати спорудження спірного газопроводу.

      Нагадаємо, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Північний потік-2 Румунія Євросоюз Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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