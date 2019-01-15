"Це частина програми": у РФ відреагували на санкції США для Німеччини через "Північний потік-2"

У російському МЗС обурились через попередження посла США в Німеччині Річарда Гренелла про санкції для німецьких компаній, задіяних у будівництві "Північного потоку-2". Там переконані, що такі дії США є "частиною програми".

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, пише російське видання "РИА Новости".

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24 канал писав, що посол США у Німеччині Річард Гренелл відправив листи компаніям у ФРН, в яких пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Він також додав, що через втілення проекту Київ втратить своє значення в сфері політики безпеки, через що зросте ризик інтервенцій з боку Росії".



Натомість у російському відомстві переконані, що країну хочуть "глобально стримувати".

Це частина великої програми. Є довгострокова програма щодо глобального стримування нашої країни, яка історично реалізується. І є короткострокова її частина. Звичайно, це неприйнятно, звичайно, це не входить в обов’язки посла, м’яко кажучи, значною мірою їм суперечить,

– сказала вона.

Низка німецьких політиків критично відреагували на застереження американського посла. Окрім того, у Міністерстві закордонних справ Німеччини порадили німецьким компаніям BASF і Uniper не відповідати на листи від посла США Річарда Гренелла.



До слова, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.

Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.