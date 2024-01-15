Румынские фермеры заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков уже через два пункта пропуска. Речь идет о пунктах "Сирет" и "Викова де Сус".

Об этом сообщили украинские пограничники сегодня, 15 января. Отмечают, что блокировка движения грузовиков через эти пункты пропуска началась около 12:00 дня.

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Уточняют, что фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", расположенного напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Также началась блокировка румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского – "Красноильск".

"Другие виды транспорта и пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и на выезд из Украины", – говорится в сообщении ГПСУ.

Требования румынских фермеров

Перевозчики требуют изменить условия обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца, а также освободить сельскохозяйственную технику и грузовики от периодических технических осмотров.

Также среди требований – отменить обязательную установку GPS, упростить систему кредитования агросектора и запретить ввозить в страну украинское зерно.

Правительство на это идти не желает. Следовательно, фермеры и перевозчики объявили забастовку, для этого они стихийно блокируют дороги по стране и пограничные пункты с Молдовой, Болгарией, а теперь еще и с Украиной.