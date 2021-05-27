Пограничная полиция в Исакчи обнаружила аж 143 ящика с оружием. Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде.

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Рекордное количество контрабанды

В ящиках лежали 2850 новых пистолетов с патронами. Оружие спрятали в грузовике с мебелью. Управлял авто украинец.

Глава МИД Румынии отметил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.

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