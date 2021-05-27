Прикордонна поліція в Ісакчі виявила аж 143 ящики зі зброєю. Про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде.
До речі Цигарки переправляли гелікоптером: на Волині СБУ затримала групу контрабандистів
Рекордна кількість контрабанди
У ящиках лежали 2850 нових пістолетів з патронами. Зброю заховали у вантажівці з меблями. Керував авто українець.
Глава МЗС Румунії зазначив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї.
Останні інциденти з контрабандою
- На кордоні з Румунією 13 травня буковинець хотів перетнути пункт пропуску із тортом "Наполеон". Однак "смаколик" він начинив пачками контрабандних цигарок. Вмістив аж 79 пачок.
- Прикордонники 17 травня на судні, яке прибуло до Миколаєва, виявили тонни контрабанди. Корабель був завантажений цементом, під яким заховали коштовний товар. Там було все: взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо. Вивантаження контрабанди тривало щонайменше 3 доби.
- В аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця з Латинської Америки, який перевозив кокаїн на суму 11,5 мільйонів гривень. Всього було 2,8 кілограма незаконної речовини.
- Житель Житомира намагався перевезти в Польщу марихуану та галюциногенні гриби. Проте не вийшло, їх знайшов службовий пес.