За даними правоохоронців, в одній зі східних областей України ділки придбали гелікоптер Robinson r-44. Навесні 2021 року учасники злочинної групи обладнали літальний апарат для контрабандних перевезень.
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Щоб приховати контрабанду від прикордонників, гелікоптер літав тільки на низькій висоті.
У вільний "від роботи" час літальний апарат перебував у замаскованих ангарах.
Затримати ділків вдалося у Ковельському районі. Тоді вони саме намагалися перемістити понад 15 тисяч пачок українських цигарок.
Під час затримання в учасників злочинної групи вилучили також гелікоптер та мікроавтобус. Загальна сума конфіскованого "добра" становить майже 85 тисяч доларів.
Наразі триває досудове слідство. Ділкам готуються повідомити про підозру.
Ділків затримали на Волині / Світлина СБУ
Вилучений товар / Світлина СБУ