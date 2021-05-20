По данным правоохранителей, в одной из восточных областей Украины дельцы приобрели вертолет Robinson r-44. Весной 2021 года участники преступной группы оборудовали летательный аппарат для контрабандных перевозок.

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Чтобы скрыть контрабанду от пограничников, вертолет летал только на низкой высоте.

В свободное "от работы" время летательный аппарат находился в замаскированных ангарах.

Задержать дельцов удалось в Ковельском районе. Тогда они как раз пытались переместить более 15 тысяч пачек украинских сигарет.

Во время задержания у участников преступной группы изъяли также вертолет и микроавтобус. Общая сумма конфискованного "добра" составляет почти 85 тысяч долларов.

Сейчас идет досудебное следствие. Дельцам готовятся сообщить о подозрении.

Обратите внимание! Глава Государственной пограничной службы назвал контрабанду одной из главных угроз на украинской границе.



Дельцов задержали на Волыни / фотография СБУ



Изъятый товар / фотография СБУ