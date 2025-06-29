"Ушла целая эпоха": в Одессе попрощались с бывшим мэром Русланом Боделаном
- В Одессе 29 июня попрощались с бывшим мэром Русланом Боделаном, который скончался 26 июня в возрасте 83 лет.
- Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов отметил вклад Боделана в историю города, назвав его "целой эпохой", и выразил соболезнования родным и близким.
29 июня в Одессе в последний путь провели экс-мэра Руслана Боделана. Умер он 26 июня в возрасте 83 лет.
Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов обнародовал фотографии с прощания с Русланом Борисовичем Боделаном, передает 24 Канал.
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Одесса попрощалась с Русланом Боделаном
Труханов подчеркнул, что Руслан Боделан – "целая эпоха". По его словам, это человек, который посвятил себя служению городу, региону, стране.
Его опыт, решительность и преданность оставили глубокий след в истории Одессы. Он возглавлял город в сложные времена, принимал непростые решения, но всегда думал об Одессе – прежде всего с позиций государственности
– отметил городской голова.
Труханов вспомнил за мудрость, стойкость и ответственность покойного, которым стоит поучиться.
Сегодня скорбит вся Одесса. Скорбит весь регион.
Искренние соболезнования родным и близким.
Царство Небесное,
– говорится в заметке мэра.
Прощание с Русланом Боделаном / Фото телеграмм Труханова
Напомним, что Руслан Боделан был главой Одесской государственной администрации в 1995 – 1998 годах, а городским головой в 1998 – 2005 годах.
В 2012 году Одесский городской совет присвоил Боделану звание "почетный гражданин города Одессы" за "высокий патриотизм, личную ответственность и широкое признание жителей города".