Нинішній мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив світлини з прощання з Русланом Борисовичем Боделаном, передає 24 Канал.

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Одеса попрощалася з Русланом Боделаном

Труханов наголосив, що Руслан Боделан – "ціла епоха". За його словами, це людина, яка присвятила себе служінню місту, регіону, країні.

Його досвід, рішучість і відданість залишили глибокий слід в історії Одеси. Він очолював місто у складні часи, приймав непрості рішення, але завжди думав про Одесу – передусім із позицій державності

– зазначив міський голова.

Труханов згадує за мудрість, стійкість і відповідальність покійного, яких варто повчитися.

Сьогодні сумує вся Одеса. Сумує весь регіон.

Щирі співчуття рідним і близьким.

Царство Небесне,

– йдеться у дописі мера.

Прощання з Русланом Боделаном / Фото телеграм Труханова

Нагадаємо, що Руслан Боделан був очільником Одеської державної адміністрації в 1995 – 1998 роках, а міським головою в 1998 – 2005 роках.

У 2012 році Одеська міська рада надала Боделану звання "почесний громадянин міста Одеси" за "високий патріотизм, особисту відповідальність і широке визнання жителів міста".