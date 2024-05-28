Стоит десятки миллионов долларов: "Схемы" нашли имущество экс-заместителя главы таможни в Дубае

Экс-заместитель председателя Гостаможслужбы Руслан Черкасский приобрел в Дубае апартаменты и офисные помещения. Общая стоимость имущества достигает около 25 миллионов долларов США.

Журналисты "Схем" рассказали, что это имущество Черкасский приобрел вместе с Виталием Киро. Последний причастен к производству сигарет с поддельными акцизными марками.

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Черкасский имеет имущество в Дубае

Журналисты выяснили, что состояние Черкасского и Киро были обнаружены с использованием данных о транзакциях из официального реестра Дубая. Эту информацию расследователи получили в рамках международного проекта расследований Dubai Unlocked. Расследователи обратили внимание на то, что в имущественных декларациях Руслана Черкасского нет никакой информации об этих инвестициях, а также о доходах от продажи или аренды.

В материале говорится, что некоторые объекты недвижимости были сданы в аренду, тогда как другие уже были проданы. По данным расследователей, в имущественных декларациях Черкасского не указаны ни данные об этих инвестициях, ни доходы, полученные от продажи или сдачи в аренду.

Согласно данным журналистов, Черкасский и Киро сделали значительные инвестиции в рынок недвижимости еще в 2010 году. Мужчины приобрели две квартиры в Pentominium tower A, теперь известной как Six Senses Residences, площадью 649 квадратных метров каждая. Общая стоимость этой сделки превысила 10 миллионов долларов США.

Кроме того, в 2009 году Черкасский и Киро совместно приобрели офисное помещение в Dubai Pearl общей стоимостью 14 миллионов долларов, причем доля Черкасского имела площадь 861 квадратный метр. Однако стоит отметить, что оба жилых комплекса пока не завершены. Интересно, что эти инвестиции не были раскрыты в имеющихся имущественных декларациях Черкасского, на что обратили внимание журналисты.



Оба жилых комплекса по состоянию на сейчас недостроенные / Фото "Радио Свободы"

До этого стало известно, что Черкасский владеет двумя квартирами в жилом комплексе Bahar 6, одна из которых была приобретена совместно с Виталием Киро. Записи Дубайского земельного реестра свидетельствуют, что Черкасский приобрел квартиру в комплексе в 2008 году, после того, как ушел в отставку с должности в правительстве. Сообщалось, что цена покупки для каждого совладельца составляла 162 тысячи долларов США.



Жилой комплекс Bahar 6 / Фото "Радио Свободы"

Интересно, что во время декларирования этого имущества в официальных документах Черкасский ошибочно указал фамилию как "Коро" вместо "Киро", как утверждают расследователи.

В ходе расследования также было обнаружено, что жена Киро, Ольга, имела опосредованную долю в табачной фабрике "Юнайтед Тобако", расположенной в Желтых Водах, Днепропетровская область. Фабрика производила сигареты с поддельными акцизными марками.



К тому же журналисты обнаружили, что в 2023 году Черкасский продал свою долю в квартире в Bahar 6 Киро. Это произошло после продажи Черкасским в начале 2021 года еще одной квартиры в этом же жилом комплексе общей стоимостью 224 тысячи долларов США. Обе квартиры приносили доход от сдачи в аренду: всего 75,6 тысячи долларов с общей с Киро квартиры и 123 тысяч долларов с другой.