Журналісти "Схем" розповіли, що це майно Черкасський придбав разом із Віталієм Кіро. Останній причетний до виробництва цигарок з підробленими акцизними марками.

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Черкасський має майно у Дубаї

Журналісти з'ясували, що статки Черкасського та Кіро були виявлені з використанням даних про транзакції з офіційного реєстру Дубаю. Цю інформацію розслідувачі отримали в межах міжнародного проєкту розслідувань Dubai Unlocked. Розслідувачі звернули увагу на те, що в майнових деклараціях Руслана Черкасського немає жодної інформації про ці інвестиції, а також про доходи від продажу чи оренди.

У матеріалі мовиться, що деякі об'єкти нерухомості були здані в оренду, тоді як інші вже були продані. За даними розслідувачів, в майнових деклараціях Черкасського не вказані ні дані про ці інвестиції, ні доходи, отримані від продажу чи здачі в оренду.

Згідно з даними журналістів, Черкасський і Кіро зробили значні інвестиції в ринок нерухомості ще у 2010 році. Чоловіки придбали дві квартири в Pentominium tower A, тепер відомій як Six Senses Residences, площею 649 квадратних метрів кожна. Загальна вартість цієї угоди перевищила 10 мільйонів доларів США.

Крім того, у 2009 році Черкасський і Кіро спільно придбали офісне приміщення в Dubai Pearl загальною вартістю 14 мільйонів доларів, причому частка Черкасського мала площу 861 квадратний метр. Однак варто зазначити, що обидва житлові комплекси наразі не завершені. Цікаво, що ці інвестиції не були розкриті в наявних майнових деклараціях Черкасського, на що звернули увагу журналісти.

Обидва житлові комплекси станом на зараз недобудовані / Фото "Радіо Свободи"

До цього стало відомо, що Черкасський володіє двома квартирами в житловому комплексі Bahar 6, одна з яких була придбана спільно з Віталієм Кіро. Записи Дубайського земельного реєстру свідчать, що Черкасський придбав квартиру в комплексі у 2008 році, після того, як пішов у відставку з посади в уряді. Повідомлялося, що ціна покупки для кожного співвласника становила 162 тисячі доларів США.



Житловий комплекс Bahar 6 / Фото "Радіо Свободи"

Цікаво, що під час декларування цього майна в офіційних документах Черкасський помилково вказав прізвище як "Коро" замість "Кіро", як стверджують розслідувачі.

Під час розслідування також було виявлено, що дружина Кіро, Ольга, мала опосередковану частку в тютюновій фабриці "Юнайтед Тобако", розташованій у Жовтих Водах, Дніпропетровська область. Фабрика виробляла цигарки з підробленими акцизними марками.



До того ж журналісти виявили, що у 2023 році Черкасський продав свою частку у квартирі у Bahar 6 Кіро. Це відбулося після продажу Черкасським на початку 2021 року ще однієї квартири в цьому ж житловому комплексі загальною вартістю 224 тисячі доларів США. Обидві квартири приносили дохід від здачі в оренду: загалом 75,6 тисячі доларів зі спільної з Кіро квартири та 123 тисяч доларів з іншої.

Зверніть увагу! У березні 2023 року Кабінет Міністрів звільнив Руслана Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби після повідомлень про корупційний скандал. Правоохоронці викрили схему за участю понад 10 високопосадовців, які, як повідомляється, привласнювали кошти, отримані від експорту українського зерна.