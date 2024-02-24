"Счастливого полета, побратим": на войне погиб защитник с позывным "Тренер"

Война унесла жизнь старшего лейтенанта Руслана Данко с позывным "Тренер". Он погиб во время выполнения боевого задания на фронте.

О смерти гибели воина сообщил капеллан 74-го батальона Богдан Костюк. Он отметил, что погибший мужчина был “одним из лучших, самых позитивных, самых талантливых бойцов” подразделения.

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Гибель военного

Во время выполнения боевого задания погиб старший лейтенант 74-го батальона территориальной обороны 102-й бригады Сил ТрО ВСУ Руслан Данко с позывным "Тренер". Свой последний бой мужчина принял 23 февраля.

Так бывает на войне: позавчера вы обсуждаете какие-то планы на будущее после Победы, после демобилизации... Перед выполнением совместного боевого задания жмете руки, шутите... И через полчаса кто-то из вас 200-й,

– написал Богдан Костюк.

Как рассказал побратим Руслана, в мирные времена тот был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе, отец. Также военный был мужем, сыном и отцом.

Счастливого полета благословенной Твоей душе в Небесное Царство и Вечная Память Тебе славный Побратим,

– написал Костюк.

Руслан Данко погиб на войне / фото Богдана Костюка

Потери Украины на войне