"Счастливого полета, побратим": на войне погиб защитник с позывным "Тренер"
Источник:Богдан Костюк
Война унесла жизнь старшего лейтенанта Руслана Данко с позывным "Тренер". Он погиб во время выполнения боевого задания на фронте.
О смерти гибели воина сообщил капеллан 74-го батальона Богдан Костюк. Он отметил, что погибший мужчина был “одним из лучших, самых позитивных, самых талантливых бойцов” подразделения.
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Гибель военного
Во время выполнения боевого задания погиб старший лейтенант 74-го батальона территориальной обороны 102-й бригады Сил ТрО ВСУ Руслан Данко с позывным "Тренер". Свой последний бой мужчина принял 23 февраля.
Так бывает на войне: позавчера вы обсуждаете какие-то планы на будущее после Победы, после демобилизации... Перед выполнением совместного боевого задания жмете руки, шутите... И через полчаса кто-то из вас 200-й,
– написал Богдан Костюк.
Как рассказал побратим Руслана, в мирные времена тот был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе, отец. Также военный был мужем, сыном и отцом.
Счастливого полета благословенной Твоей душе в Небесное Царство и Вечная Память Тебе славный Побратим,
– написал Костюк.
Руслан Данко погиб на войне / фото Богдана Костюка
Потери Украины на войне
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