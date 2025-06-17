Расследовал дело Януковича и служил в АТО: кто такой Руслан Кравченко, который стал Генпрокурором

Президент Владимир Зеленский избрал на должность Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. В свое время он руководил Киевской областной государственной администрацией, а последним его местом работы была Государственная налоговая служба.

24 Канал расскажет о биографии Руслана Кравченко, которого назначили на должность Генпрокурора официально. За это Верховная Рада Украины проголосовала на заседании 17 июня. Поэтому с этого дня он возглавляет Офис Генерального прокурора.

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Что известно о Руслане Кравченко

Кравченко Русла Андреевич родился в Северодонецке Луганской области 14 марта 1990 года. Завершил в этом городе он окончил школу №8. После получения среднего образования Руслан Кравченко поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а второе образование получил в Юридической академии имени Ярослава Мудрого, где получил звание лейтенанта юстиции. У Руслана Кравченко есть жена Елена Шкробанец. Детей пока нет.

Руслан Кравченко работал в Крыму, когда полуостров был под контролем Украины. В 2012 году он работал следователем в прокуратуре Севастополя. С 2013 по 2014 год он занимал здесь должность старшего следователя.

Руслан Кравченко получил статус участника боевых действий за службу в зоне АТО. До 2020 года он был военным прокурором, а затем уволился в запас. С 2015 до 2017 года служил прокурором в Главной военной прокуратуре, принадлежащей Генеральной прокуратуре Украины.

Кравченко также причастен к расследованию дела о государственной измене и содействии агрессии против Украины со стороны экс-президента Виктора Януковича.

Руслан Кравченко имеет ряд наград от государства

Прокурор участвовал в антитеррористической операции в 2014–2015 годах, работал в округе прокуратуры городов Дебальцево и Бахмут. За свою службу Кравченко награжден:

орденом "За заслуги III степени" за весомый вклад в укрепление государственности, проявленное мужество самоотверженность при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, активное участие в развитии общественных сфер, преданность национальным интересам и добросовестное выполнение профессиональных обязанностей;

орденом Даниила Галицкого и президентским знаком отличия "За участие в антитеррористической операции";

нагрудным знаком Министерства обороны Украины "Знак почета";

нагрудным знаком Генеральной прокуратуры Украины "За добросовестную службу в органах прокуратуры".

Где Руслан Кравченко был во время полномасштабной войны

Незадолго до полномасштабного вторжения Руслан Кравченко работал заместителем военного прокурора Центрального региона, в 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру. С 31 марта 2022 года, когда Киевская область была освобождена от оккупантов, Руслан Кравченко вместе с правоохранителями фиксировал и расследовал военные преступления россиян.

Далее Указом президента Руслана Кравченко назначили председателем Киевской областной государственной администрации. На этой должности он был до 28 декабря 2024 года, а затем перешел в Государственную налоговую службу Украины, где был директором.