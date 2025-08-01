Украинская разведка опубликовала данные о командире российской армии Руслане Негрубе. Этот оккупант руководит бригадой, которая запускает ударные дроны типа "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что удалось получить разведчикам по Руслану Негрубу?

В ГУР отметили, что подполковник Вооруженных сил России Руслан Николаевич Негруб является командиром отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокации – город Кореневск, Краснодарский край России).

Эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Ими агрессор наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население,

– отмечают в разведке.

Украинские разведчики рассказали, что Руслан Негруб родился 4 января 1983 года. Паспорт:

серия 9002 № 447425 выдан 17.04.2003 Моздоцким РУВД Республики Северная Осетия – Алания.

Оккупант является выпускником Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища и женат на Негруб Надежде Ивановне, родившейся 8 марта 1981 года.

Супруги воспитывают 20-летнего сына. Адрес регистрации/проживания семьи: Ставропольский край, город Буденновск, улица Микрорайон Северный, д. 1, кв. 76.

В ГУР МО также напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.