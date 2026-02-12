Воевал с первых дней полномасштабной агрессии: на войне погиб подполковник СБУ Руслан Петренко

Украина попрощалась с еще одним своим защитником. В Чернигове похоронили павшего на войне Руслана Петренко.

Он был подполковником СБУ, спецназовцем подразделения "Альфа". Об этом пишет Суспільне.

Что известно о Руслане Петренко?

Жена Руслана Петренко рассказала, что он родился 25 февраля 1985 года в селе Адамовка Погребищенской общины Винницкой области. А рос он в селе Гапчица, где и закончил школу.

Впоследствии Руслан пошел учиться в Киевском колледже связи и Одесской академии связи, а работал в Черниговском областном радиотелевизионном передающем центре.

Работу в СБУ начал в 2016 году.

Защищать Украину от захватчика пошел с первых дней полномасштабного вторжения. В составе Сил обороны он воевал на разных направлениях.

Последний свой бой он принял 1 февраля во время выполнения боевого задания на Купянском направлении.

Прощание с воином прошло 10 февраля в Чернигове, где проживает его семья. Последним местом упокоения стало кладбище в Яловщине.

Потери Украины на войне