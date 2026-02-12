Укр Рус
24 Канал Новости Украины У Чернігові поховали підполковника СБУ, спецпризначенця підрозділу "Альфа" Руслана Петренка, як
12 февраля, 07:04
2

Воевал с первых дней полномасштабной агрессии: на войне погиб подполковник СБУ Руслан Петренко

София Рожик
Основные тезисы
  • В Чернигове похоронили подполковника СБУ Руслана Петренко, который погиб во время боевого задания на Купянском направлении.
  • Руслан Петренко защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения и работал в СБУ с 2016 года.

Украина попрощалась с еще одним своим защитником. В Чернигове похоронили павшего на войне Руслана Петренко.

Он был подполковником СБУ, спецназовцем подразделения "Альфа". Об этом пишет Суспільне.

Смотрите также Верховная Рада поддержала установление ежедневной общенациональной минуты молчания

Что известно о Руслане Петренко?

Жена Руслана Петренко рассказала, что он родился 25 февраля 1985 года в селе Адамовка Погребищенской общины Винницкой области. А рос он в селе Гапчица, где и закончил школу.

Впоследствии Руслан пошел учиться в Киевском колледже связи и Одесской академии связи, а работал в Черниговском областном радиотелевизионном передающем центре.

Работу в СБУ начал в 2016 году.

Защищать Украину от захватчика пошел с первых дней полномасштабного вторжения. В составе Сил обороны он воевал на разных направлениях.

Последний свой бой он принял 1 февраля во время выполнения боевого задания на Купянском направлении.

Прощание с воином прошло 10 февраля в Чернигове, где проживает его семья. Последним местом упокоения стало кладбище в Яловщине.

Потери Украины на войне

  • На фронте погиб оператор БпЛА Александр Осин из Лубенской общины. Свой последний бой он принял 5 февраля во время боевых действий на Покровском направлении.

  • А на Буковине попрощались с Петром Гончаром, который защищал Украину еще со времен АТО. Он был старшим солдатом, служил водителем-заправщиком. Погиб на Харьковщине.

  • Также на фронте погиб воин легиона "Свобода России" с позывным "Нуб" во время выполнения боевого задания. Произошло это в Запорожье.