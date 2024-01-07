О трагической потере сообщили в Сумском горсовете. Там также уточнили, что Герой неделю не дожил до своего 38-летия.
Смотрите также "Мал характер доходить и долезать": на войне погиб украинский скалолаз
На фронте погиб ученый
В Сумах 4 января простились с мужественным воином Русланом Шулипой. Он погиб 30 декабря, защищая Украину. Герою было всего 37 лет.
Как добавили в НАН Украины, Руслан был ученым-физиком, главным инженером сектора эксплуатации и модернизации электростатических ускорителей Института прикладной физики НАН Украины. В 2020 году он окончил аспирантуру в Институте прикладной физики и после этого возглавил группу специалистов, обслуживающую Аналитический ускорительный комплекс Института, и отвечал за безопасную и безаварийную эксплуатацию комплекса и профессиональную подготовку персонала.
Весной 2022 года, когда город был в окружении, Руслан Шулипа смог сохранить Аналитический ускорительный комплекс Института прикладной физики НАН Украины в рабочем состоянии. Уже в июле 2023 года мужчина встал на защиту страны и присоединился к рядам ВСУ.
Руслан был хорошим человеком и специалистом высокого уровня, обладал авторитетом и уважением коллектива. Из-за войны не успел создать собственной семьи. Без сына и брата остались его родные,
– сообщили в НАН Украины.
Руслан Шулипа погиб на фронте / Фото Сумской горсовет
Руслан Шулипа – 75-й ученый, погибший от российской агрессии.
Трагические потери Украины в войне
- Во время выполнения боевого задания на фронте погиб защитник родом из Волыни Иван Козярчук. Герою навсегда останется 40 лет.
- На фронте погиб боксер Артем Хан. Павший воин с апреля 2022 года считался без вести пропавшим после боев на Изюмском направлении.
- на войне погиб 20-летний Никита Беляков. Его отец – военный, который продолжает защищать украинские территории от российских захватчиков.