От Днепра до Киева – экологическим путем: биография подавшего в отставку министра Стрельца

Верховная Рада вскоре будет голосовать за отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. О том, что Руслан Стрелец написал соответствующее заявление, стало известно 4 сентября.

В этом материале 24 Канал рассказывает биографию главы Минприроды Стрельца, находящегося в должности с 14 апреля 2022 года.

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Образование будущего министра

Стрелец Руслан Александрович родился 30 июня 1984 года в Днепре.

2006 год. Руслан Стрелец окончил Днепропетровский национальный университет имени Гончара, получив степень по специальности "Международная экономика".

Руслан Стрелец окончил Днепропетровский национальный университет имени Гончара, получив степень по специальности "Международная экономика". 2011 год. Он получил образование в области правоведения, окончив Днепропетровский государственный университет внутренних дел.

Он получил образование в области правоведения, окончив Днепропетровский государственный университет внутренних дел. 2016 год. Получил дополнительную специализацию в области экологии и охраны окружающей среды, окончив Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры.

Получил дополнительную специализацию в области экологии и охраны окружающей среды, окончив Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры. 2019 год. Повысил свою квалификацию в публичном управлении и администрировании, закончив Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ.

Карьерный путь Стрельца

До назначения на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов он уже имел опыт работы в министерстве как заместитель и исполняющий обязанности министра.

Кроме того, Руслан Стрелец работал в Днепропетровской ОГА, где он провел 12 лет на руководящих должностях. В частности, он был заместителем начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Днепропетровской области, а позже исполнял обязанности директора департамента экологии и природных ресурсов ОГА.

В 2019 году он присоединился к Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины, где занимался вопросами управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике.



Стрелец как член команды Порошенко / Фото с фейсбука политика

Что было сделано за 2 года

В 2015 году Стрелец хотел стать депутатом в Днепропетровском областном совете от партии "Блок Петра Порошенко". Однако не получил достаточно голосов.

Менее полугода назад, в апреле 2024 года, Стрелец рассказывал, что было сделано за время его председательства в Министерстве защиты окружающей среды. По словам чиновника:

Разработали методики для оценки ущерба природе и создали цифровые инструменты для их фиксации.

Приняли 13 законов, способствующих защите окружающей среды и соответствуют европейским стандартам.

Украина активно участвует в Климатическом саммите ООН, имея собственный Климатический офис.

2024 год объявлен годом климатического диалога, планируется запуск системы торговли квотами на выбросы.

Украина завершила реформу недропользования, обновив правила отрасли и приблизив их к стандартам ЕС.

Начали реформу управления отходами, которая была заблокирована в течение 10 лет.

Разработали для голосования законодательство, что будет способствовать сортировке отходов и строительству новых заводов по переработке.

Приближается к завершению реформа лесного хозяйства, основана на европейском опыте.

Приносит результаты новый подход к менеджменту природно-заповедного фонда, в частности 2023 год стал прибыльным для национальных парков.

Реформа экологического контроля, которая обсуждалась до вторжения, была реанимирована. Инспекторы работают даже во время военных действий.



Руслан Стрелец посещает лесные хозяйства на Житомирщине / Фото из фейсбука чиновника

Из-за чего критиковали Стрельца

Руслан Стрелец неоднократно сталкивался с критикой со стороны общественных активистов. Когда чиновник работал в Днепропетровской ОГА особенно остро стоял вопрос относительно добычи полезных ископаемых компанией "Кривбасс цемент пром" в заказнике "Балка Северная Красная".

По словам экологов, было нарушено законодательство из-за отсутствия необходимых лицензий и наличие краснокнижных видов. Департамент экологии Днепропетровской ОГА, в то время под руководством Стрельца, отверг эти обвинения.

Активисты и местные СМИ указывали на то, что Стрелец, работая в области охраны окружающей среды с 2009 года, не смог предотвратить ухудшение состояния окружающей среды, которое достигло катастрофического уровня. Они также отмечали, что неправильное управление и распределение экологического налога, при его каденции, привели к кризису, что было подтверждено независимым государственным аудитом.

Внимания заслуживает тот факт, что когда местного руководителя Госводагентства уволили, Стрельца повысили на должность заместителя министра, несмотря на обвинения.

Когда Руслан Стрелец стал полноценным министром в 2022 году, СМИ задавали вопрос, кто на самом деле руководит экологической повесткой в стране и дает зеленый свет по определенным решениям. В соответствующих материалах первым фигурировало имя не Стрельца, а заместителя председателя Офиса Президента Ростислава Шурмы, что является красноречивым фактом.