У цьому матеріалі 24 Канал розповідає біографію голови Міндовкілля Стрільця, що перебуває на посаді з 14 квітня 2022 року.

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Освіта майбутнього міністра

Стрілець Руслан Олександрович народився 30 червня 1984 року в Дніпрі.

2006 рік. Руслан Стрілець закінчив Дніпропетровський національний університет імені Гончара, здобувши ступінь за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Руслан Стрілець закінчив Дніпропетровський національний університет імені Гончара, здобувши ступінь за спеціальністю "Міжнародна економіка". 2011 рік. Він здобув освіту в галузі правознавства, закінчивши Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Він здобув освіту в галузі правознавства, закінчивши Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2016 рік. Здобув додаткову спеціалізацію в області екології та охорони навколишнього середовища, закінчивши Придніпровську державну академію будівництва та архітектури.

Здобув додаткову спеціалізацію в області екології та охорони навколишнього середовища, закінчивши Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. 2019 рік. Підвищив свою кваліфікацію у публічному управлінні та адмініструванні, закінчивши Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ.

Кар'єрний шлях Стрільця

До призначення на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів він вже мав досвід роботи в міністерстві як заступник та виконувач обов'язків міністра.

Крім того, Руслан Стрілець працював у Дніпропетровській ОДА, де він провів 12 років на керівних посадах. Зокрема, він був заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, а пізніше виконував обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів ОДА.

У 2019 році він приєднався до Міністерства енергетики та захисту довкілля України, де займався питаннями управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки.



Стрілець як член команди Порошенка / Світлина з фейсбуку політика

Зверніть увагу! У 2015 році Стрілець хотів стати депутатом у Дніпропетровській обласній раді від партії "Блок Петра Порошенка". Проте не здобув достатньо голосів.

Що було зроблено за 2 роки

Менш як пів року тому, у квітні 2024 року, Стрілець розповідав, що було зроблено за час його головування в Міністерстві захисту довкілля. За словами посадовця:

Розробили методики для оцінки збитків природі та створили цифрові інструменти для їх фіксації.

Прийняли 13 законів, що сприяють захисту довкілля та відповідають європейським стандартам.

Україна активно бере участь у Кліматичному саміті ООН, маючи власний Кліматичний офіс.

2024 рік оголошено роком кліматичного діалогу, планується запуск системи торгівлі квотами на викиди.

Україна завершила реформу надрокористування, оновивши правила галузі та наблизивши їх до стандартів ЄС.

Розпочали реформу управління відходами, яка була заблокована протягом 10 років.

Розробили для голосування законодавство, що сприятиме сортуванню відходів та будівництву нових заводів з перероблювання.

Наближається до завершення реформа лісового господарства, заснована на європейському досвіді.

Приносить результати новий підхід до менеджменту природно-заповідного фонду, зокрема 2023 рік став прибутковим для національних парків.

Реформа екологічного контролю, яка обговорювалася до вторгнення, була реанімована. Інспектори працюють навіть під час військових дій.



Руслан Стрілець відвідує лісові господарства на Житомирщині / Фото з фейсбуку чиновника

Через що критикували Стрільця

Руслан Стрілець неодноразово стикався з критикою з боку громадських активістів. Коли чиновник працював в Дніпропетровській ОДА особливо гостро стояло питання щодо видобутку корисних копалин компанією "Кривбас цемент пром" у заказнику "Балка Північна Червона".

За словами екологів, було порушено законодавство через відсутність необхідних ліцензій та наявність червонокнижних видів. Департамент екології Дніпропетровської ОДА, на той час під керівництвом Стрільця, відкинув ці звинувачення.

Активісти та місцеві ЗМІ вказували на те, що Стрілець, працюючи в галузі охорони довкілля з 2009 року, не зміг запобігти погіршенню стану довкілля, яке досягло катастрофічного рівня. Вони також зазначали, що неправильне управління та розподіл екологічного податку, за його каденції, призвели до кризи, що було підтверджено незалежним державним аудитом.

Уваги заслуговує той факт, що коли місцевого керівника Держводагентства звільнили, Стрільця підвищили на посаду заступника міністра, попри звинувачення.

Коли Руслан Стрілець став повноцінним міністром у 2022 році, ЗМІ ставили питання, хто насправді керує екологічною повісткою в країні та дає зелене світло щодо певних рішень. У відповідних матеріалах першим фігурувало ім'я не Стрільця, а заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурми, що є промовистим фактом.