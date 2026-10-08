Бесстрашный медик и педагог: стало известно о гибели двух военных из Луганской области

Рубижанская община Луганской области потеряла двух жителей. На фронте погибли Руслан Теплинский и ️Иванна "Гайка" Куценко.

Об этом сообщили в Рубежанской городской военной администрации.

️Что известно о погибших

Руслан Теплинский родился 9 августа 1976 года в Кадиевке, но юность провел в Рубежном. Получил желанное образование в Университете имени Каразина. До войны он преподавал химию и биологию.

Когда полномасштабное вторжение лишило семью родного дома в Рубежном, Руслан пережил тяжелую эвакуацию – сначала в Днепр, а затем в Кропивницкий. Но сердце учителя не смогло оставаться в стороне,

– отметили в МВА.

В ноябре 2024 года он вступил в ряды ВСУ в качестве пулеметчика механизированного отделения.

Его последний бой состоялся 2 февраля 2026 года вблизи села Андреевка-Клевцово в Донецкой области. Долгие месяцы Руслан считался пропавшим без вести, и только в сентябре родные получили страшное подтверждение.

2 октября Кропивницкий прощался с воином.

Иванна "Гайка" Куценко – 33-летняя старшая боевая медик 39-й отдельной бригады морской пехоты.

Девушка из нашего родного Рубежного, у которой было невероятно большое, отзывчивое и бесстрашное сердце. Еще в гражданской жизни она посвящала себя оказанию гуманитарной помощи – заботилась о женщинах и детях с прифронтовых территорий, дарила им тепло и защиту. А когда враг пришел уничтожать все, что ей дорого, она взяла в руки оружие и медицинскую аптечку,

– написали в МВА.

Иванна погибла во время российского артиллерийского обстрела. Она шла на позиции под обстрелом, чтобы сменить измученных сослуживцев, но отдала самое дорогое – свою молодую жизнь.

Это невыразимая, жгучая боль для всей Рубежанской общины. Они должны были жить, учиться, лечить, любить и восстанавливать родной дом. Вместо этого они стали нашими ангелами-хранителями,

– также написали в МВА.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Героев. Светлая и вечная память!

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