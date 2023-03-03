Сначала я не хотела жить, – 19-летняя военная вспомнила первые ощущения после потери ноги

Фотографии 19-летней Русланы Данилкиной облетели сеть. Девушка добровольно встала на защиту Украины в 18 лет, во время минометных обстрелов она потеряла ногу.

В своем инстаграме девушка рассказала о своих первых ощущениях после тяжелого ранения. Она призналась, что тогда почувствовала невероятную боль.

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История 19-летней военной

Руслана подчеркнула, что это была самая сильная боль, которую она когда-либо испытывала. Следующие три дня девушку сопровождали невыносимые мучения.

Сначала я не хотела жить, я даже не верила, что с этим (Руслана подразумевает потерю конечности – 24 Канал) можно жить, можно смириться и как-то принять,

– отметила военная.

Руслана рассказала, что потом, через некоторое время, она осознала, что все зависит только от нее.

Также девушка рассказала своим подписчикам о фантомной боли. И отметила, что та почти всегда сопровождает ее.

Что известно о защитнице

Руслана Данилкина пошла добровольцем в ряды ВСУ в первый день полномасштабного вторжения. Тогда ему было 18 лет. Получила должность оператора связи, работала на Запорожском направлении, а впоследствии в Херсонской области.

10 февраля во время выполнения боевого задания машина Русланы попала под минометный обстрел. Девушка получила тяжелые ранения, потеряла ногу.

После этого первые два дня в больнице Руся плакала без остановки, а затем решила бороться. Девушка хочет стать примером для всех, кто потерял конечности на этой войне, и показать, что, несмотря на все трудности, активная полноценная жизнь не заканчивается. А еще, что, несмотря ни на что, можно быть счастливыми.