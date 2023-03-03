У своєму інстаграмі дівчина розповіла про свої перші відчуття після тяжкого поранення. Вона зізналася, що тоді відчула неймовірний біль.

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Історія 19-річної військової

Руслана наголосила, що це був найсильніший біль, який вона коли-небудь відчувала. Наступні три дні дівчину супроводжували нестерпні муки.

Спершу я не хотіла жити, я навіть не вірила, що з цим (Руслана має на увазі втрату кінцівки – 24 Канал) можна жити, можна змиритися та якось прийняти,

– зазначила військова.

Руслана розповіла, що потім, через певний час, вона усвідомила, що все залежить лише від неї.

Також дівчина розповіла своїм підписникам про фантомний біль. Вона зазначила, що він майже завжди її супроводжує.

Що відомо про захисницю

Руслана Данілкіна пішла доброволицею в лави ЗСУ в перший день повномасштабного вторгнення. Тоді їй було 18 років. Здобула посаду оператора-зв‘язківця, працювала на Запорізькому напрямку, а згодом у Херсонській області.

10 лютого під час виконання бойового завдання машина Руслани потрапила під мінометний обстріл. Дівчина отримала важкі поранення, втратила ногу.

Після цього перші два дні в лікарні Руся плакала без зупинки, а потім – вирішила боротись. Дівчина хоче стати прикладом для всіх, хто втратив кінцівки на цій війні, та показати, що попри всі труднощі активне повноцінне життя не закінчується. А ще, що попри все можливо бути щасливими.

Зверніть увагу! Зараз Руслана проходить лікування в Одесі. Дівчина збирає 2 мільйони гривень на протез Genium X3.