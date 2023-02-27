Як пояснила сама героїня, вона не могла стояти осторонь від біди. А тому попри юний вік та попри усі "страшно" і "війна не для кожного" вона пішла доброволицею до лав ЗСУ.

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Вуха Збройних сил України

Руся оперативно здобула посаду оператора-зв‘язківця, після чого працювала практично цілодобово: і вдень, і вночі. Зв‘язківицею вона залишалася й до поранення 10 лютого. Її робота полягала у тому, щоб приймати та передавати командуванню інформацію про:

виходи та приходи снарядів,

переміщення техніки,

переміщення піхоти,

будь-які підозрілі звуки або вибухи.

Це, по суті, вуха наших Збройних сил,

– підкреслили фотографи на своїй інстаграм-сторінці.

Попри важке поранення Руся не здається

Ефективну роботу дівчини перервав мінометний обстріл, під який потрапила її машина під час виконання бойового завдання. Внаслідок нього Руся, на жаль, втратила ногу. Однак лікарі стверджують, що ще 10 секунд і могла б втратити життя.

Після цього перші два дні в лікарні Руся плакала без зупинки, а потім – вирішила боротись. Ба більше, як підкреслили фотографи, вона хоче стати прикладом для всіх, хто втратив кінцівки на цій війні, та показати, що попри всі труднощі активне повноцінне життя не закінчується. А ще, що попри все можливо бути щасливими.

Захисниця України на війні втратила ногу / Фото Костянтина і Влади Ліберових

Русю, яка відважно стала захищати життя кожного українця, чекає попереду і надважка реабілітація, і протезування.

Але в нас немає сумнівів, що ця дівчина не зійде з наміченого шляху. І вона зможе стати символом незламності. Вона вже їм є, насправді. Як і кожен та кожна, хто пішли боронити нашу з вами країну. Саме через таких людей, як Руся, вже рік нас не можуть зламати. І не зламають ніколи,

– підкреслили фотографи.

Зверніть увагу! Костянтин і Влада Ліберови також відмітили й інстаграм-сторінку юної захисниці. Тож усі охочі можуть підтримати її словами та грошима.