О кадровых изменениях сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает 24 Канал. Им предшествовал скандал о неуважении к ветерану.

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Какова причина увольнения

Евгений Шибалов, ветеран и экс-сотрудник Минветеранов, 6 января рассказал, что решил уволиться из-за пренебрежительного отношения в министерстве.

Он перечислил несколько оскорблений, которые руководство могло употреблять по отношению к нему. Шибалов не назвал фамилий должностных лиц, однако впоследствии Минветеранов отправило в Кабинет Министров Украины документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк.

Министерство категорически осуждает поведение, которое унижает честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.д., и никакие обстоятельства не могут быть оправданием,

– заявили в Минветеранов.

Ранее 24 Канал писал, что участники боевых действий в 2025 году имеют право на бесплатное получение земельных участков. Однако во время военного положения действуют ограничения на передачу земли в частную собственность. Бесплатное получение разрешается владельцам недвижимости на этой земле и тем, кому участки предоставлены до 1 января 2002 года.