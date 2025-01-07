Про кадрові зміни повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає 24 Канал. Їм передував скандал про неповагу до ветерана.

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Яка причина звільнення

Євген Шибалов, ветеран та ексспівробітник Мінветеранів, 6 січня розповів, що вирішив звільнитися через зневажливе ставлення у міністерстві.

Він перерахував кілька образ, які керівництво могло вживати щодо нього. Шибалов не назвав прізвищ посадовців, однак згодом Мінветеранів відправило до Кабінету Міністрів України документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк.

Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням,

– заявили у Мінветеранів.

Раніше 24 Канал писав, що учасники бойових дій у 2025 році мають право на безоплатне отримання земельних ділянок. Проте під час воєнного стану діють обмеження на передачу землі у приватну власність. Безоплатне отримання дозволяється власникам нерухомості на цій землі та тим, кому надані ділянки до 1 січня 2002 року.