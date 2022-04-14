"Russia": все, что нужно знать о российском образовании и морали – фото из ограбленного дома

В течение полномасштабной войны России против Украины стало понятно, что российская армия – мародеры, убийцы и просто дегенераты. Очередное фото из ограбленного украинского дома это в который раз подтверждает.

"Величие" своей страны рашисты демонстрируют наглядно. Оно проявляется в тотальном невежестве и отсутствии какой-либо морали.

Читайте также Россия работает шантажными технологиями, но это уже не действует на Украину, – Подоляк

Фото из ограбленного оккупантами украинского дома

Генеральный штаб ВСУ обнародовал фото из одного из ограбленных оккупантами украинского дома. После себя рашисты оставили беспорядок, а на стене нарисовали "граффити" с красноречивой надписью "Rissua". Очевидно, российские военные хотели написать название своей страны на английском языке, впрочем, даже это оказалось для них непосильным.

Ограбленный оккупантами украинский дом / Фото Генеральный штаб ВСУ

Реакция сети

Под сообщением Генштаба ВСУ украинцы поделились своими реакциями на увиденное фото:

"Все правильно написано. Никакой роzzии не существует, есть украинский рис";

"Почему же они, такие ненавистники Запада, все время пользуются латиницей? От знаменитой "зет" до безграмотных рисунков на стенах. Даже здесь показывают свое псевдовеличие и псевдоуникальность";

"Может, то продавцы риса сайт рекламируют?";

"Больные да еще и невежды";

"Олухи";

"Риссуа вперде!".

Не пропустите – Бутылка и камера Canon: обзор российского "Орлан-10" – смотрите видео