"Russia": все, что нужно знать о российском образовании и морали – фото из ограбленного дома
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В течение полномасштабной войны России против Украины стало понятно, что российская армия – мародеры, убийцы и просто дегенераты. Очередное фото из ограбленного украинского дома это в который раз подтверждает.
"Величие" своей страны рашисты демонстрируют наглядно. Оно проявляется в тотальном невежестве и отсутствии какой-либо морали.
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Фото из ограбленного оккупантами украинского дома
Генеральный штаб ВСУ обнародовал фото из одного из ограбленных оккупантами украинского дома. После себя рашисты оставили беспорядок, а на стене нарисовали "граффити" с красноречивой надписью "Rissua". Очевидно, российские военные хотели написать название своей страны на английском языке, впрочем, даже это оказалось для них непосильным.
Ограбленный оккупантами украинский дом / Фото Генеральный штаб ВСУ
Реакция сети
Под сообщением Генштаба ВСУ украинцы поделились своими реакциями на увиденное фото:
- "Все правильно написано. Никакой роzzии не существует, есть украинский рис";
- "Почему же они, такие ненавистники Запада, все время пользуются латиницей? От знаменитой "зет" до безграмотных рисунков на стенах. Даже здесь показывают свое псевдовеличие и псевдоуникальность";
- "Может, то продавцы риса сайт рекламируют?";
- "Больные да еще и невежды";
- "Олухи";
- "Риссуа вперде!".
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