"Велич" своєї країни рашисти демонструють наочно. Вона проявляється у тотальній неосвіченості та відсутності будь-якої моралі.
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Фото з пограбованої окупантами української домівки
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фото з однієї з пограбованих окупантами української домівки. Після себе рашисти залишили безлад, а на стіні намалювали "графіті" з промовистим написом "Rissua". Очевидно, російські військові хотіли написати назву своєї країни англійською мовою, втім навіть це виявилось для них непосильним.
Пограбована окупантами українська домівка / Фото Генеральний штаб ЗСУ
Реакція мережі
Під дописом Генштабу ЗСУ українці поділились своїми реакціями на побачене фото:
- "Усе вірно написано. Ніякої роzzії не існує, є український рис";
- "Чому ж вони, такі ненависники Заходу, увесь час послуговуються латиницею? Від знаменитої "зет" до безграмотних мальовидел на стінах. Навіть тут показують свою псевдовелич і псевдоунікальність";
- "Може, то продавці рису сайт рекламують?";
- "Хворі та ще й неуки";
- "Йолопи";
- "Рісуа вперде!".
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