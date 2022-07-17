russiaIsATerrorisState: в 50 городах мира пройдут митинги против России

Ракетный террор, устроенный российскими оккупантами, ужаснул весь цивилизованный мир. В десятках городов люди выйдут на улицу, чтобы сказать правду о россиянах.

российские оккупанты не прекращают ракетные обстрелы мирных украинских городов и убийства гражданского населения. Весь мир понял, что россияне – это террористы и граждане десятков стран готовы громко об этом заявить.

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Акция #russiaIsATerrorisState

В разведке сообщили о том, что в 50 городах мира пройдут акции, имеющие целью заявить о том, что Россия – это государство-террорист, и наконец-то нужно его таким признать.

Париж, Женева, Нью-Йорк, Тель-Авив, Мадрид, Брюссель – география акции очень широкая. Всех призывают вносить в список свои города и приобщаться к акции.

Война россии с Украиной: последние новости

Два танка российских оккупантов на Востоке пытались уничтожить остатки разбомбленного ими украинского поля. Наши герои с местью медлить не стали – атака из "Стугны" превратила танки россиян в обгоревшие "сувениры", а самих оккупантов – в кучу пепла.

Украина долго просит партнеров о предоставлении истребителей. Переговоры продолжаются, но даже в случае их передачи нужно будет сделать несколько шагов, которые займут определенное время.

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